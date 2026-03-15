Incluso antes del empate a 1 contra los Reds, Tudor volvió a dar una mala imagen y se convirtió inmediatamente en tema de conversación en las redes sociales. Y es que las imágenes de televisión mostraron cómo, antes del inicio del partido, Tudor parecía querer saludar a su homólogo Arne Slot, pero lo confundió con el director deportivo de su propio equipo, Allan Dixon, al que se acercó por la espalda y al que quiso dar una palmada en el hombro a modo de broma.

Pero la acción le salió por la culata. Dixon, calvo como Slot, reaccionó con sorpresa al ver a Tudor, y el croata también parecía algo perplejo. A continuación, Tudor siguió buscando a Slot y finalmente lo encontró cerca del banquillo del Liverpool.

Ya a lo largo de la semana, el entrenador de los Spurs, que sigue sin conocer la victoria (cinco partidos, cuatro derrotas y un empate), fue objeto de críticas por sentar en el banquillo al portero titular Guglielmo Vicario antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y luego volver a sustituirlo por el suplente Antonin Kinsky tras solo 17 minutos y dos errores fatales.