¡Una cláusula de rescisión astronómica! El BVB estudia «intensamente» fichar a un internacional portugués

Araujo llegó en 2016 a la cantera del Benfica y, tras renovar en diciembre de 2024, tiene contrato hasta 2029 con una cláusula de 80 millones de euros.

El central de 24 años acaba de completar una gran temporada con 39 partidos, un gol y dos asistencias. Desde hace meses se le vincula con el Bayern, rival del Dortmund en la Bundesliga, y hace dos semanas el diario «tz» informó de contactos entre el club muniqués y su entorno para un posible fichaje veraniego. Puede actuar como central o lateral derecho.

Este verano la zaga del Borussia vive cambios: Niklas Süle se retira y Emre Can estará varios meses de baja por lesión. El director deportivo, Ole Book, ya fichó a Joane Gadou, del RB Salzburgo, por unos 20 millones, para reforzar el centro de la defensa.

Sin embargo, podrían llegar más cambios. Aunque Nico Schlotterbeck renovó hasta 2031, su contrato incluye una cláusula de rescisión válida hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, la lesión de rodilla que sufrió el sábado contra Costa de Marfil podría modificar los planes.