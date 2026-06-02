Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, tras fracasar en la incorporación de Anthony Gordon, el FC Barcelona busca ahora a Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, para reforzar la delantera.
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«¡Una cifra astronómica!» El Bayern de Múnich prepara un fichaje sorpresa para la delantera
Según Romano, el Bayern y Saibari ya negocian. Las conversaciones aceleraron tras el ‘no’ de Gordon. El marroquí quiere fichar este verano por el club alemán.
En Eindhoven, Saibari tiene contrato hasta 2029 y espera que el campeón holandés fije su cláusula de rescisión. También se rumorea el interés de Galatasaray y París Saint-Germain.
El Eindhovens Dagblad añade que el PSV conoce el interés del Bayern y exige una “cantidad astronómica” por su estrella.
Piden más de 60 millones, cifra que el Bayern ya manejó al intentar fichar a Anthony Gordon. Por tanto, la exigencia económica no sería un obstáculo para el club muniqués.
Además, el club confía en ingresar una cifra importante con la venta de Joao Palhinha, clave para financiar nuevas incorporaciones. Contrario a informes recientes que apuntaban a un regreso al Sporting de Lisboa, el centrocampista preferiría quedarse en el Tottenham Hotspur, según Romano. El club inglés, que evitó el descenso por poco y tuvo a Palhinha cedido desde Múnich la temporada pasada, cuenta con una opción de compra de unos 30 millones de euros y, según los rumores, estaría dispuesto a ejercerla.
- AFP
¿Candidato al FCB? Ismael Saibari marcó un golazo contra el Bayern
El Bayern de Múnich busca un atacante versátil para las bandas y como suplente de Harry Kane.
Gordon parecía el candidato ideal y, según rumores, el Bayern ya tenía acuerdo con el inglés; no obstante, el jugador optó por fichar por el FC Barcelona, que pagará hasta 80 millones de euros al Newcastle United.
Ahora, Saibari suena con fuerza en la Säbener Straße, pues cumple el perfil. El marroquí actúa por ambas bandas y como diez, aunque también puede jugar de nueve.
En la derrota 1-2 del Eindhoven frente al Bayern en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, a finales de enero, Saibari jugó como delantero y marcó un gol espectacular que igualó temporalmente el partido. Su combinación de técnica, dinamismo y olfato goleador habría convencido a los responsables del FCB, liderados por el director deportivo Max Eberl.
¿Aumentará Ismael Saibari su valor en el Mundial?
Saibari se formó en las canteras de RSC Anderlecht y KRC Genk. En 2020 pasó del sub-21 de Genk al filial del PSV y, gracias a sus buenas actuaciones, subió al primer equipo para la temporada 2022/23.
En las dos últimas campañas se convirtió en una pieza clave del PSV, contribuyendo a los títulos ligueros y brillando en la Champions, como en su gol al Bayern.
Su valor podría subir aún más si brilla con Marruecos en el próximo Mundial, ya que el PSV podría pedir entonces una cifra mayor. Es titular en el centro del campo marroquí y ya fue clave en la Copa Africana de Naciones. La Copa del Mundo arranca para él y su selección con el duelo estelar ante Brasil; con Escocia y Haití como rivales restantes, Marruecos aspira al menos a avanzar a la fase eliminatoria.
- Getty Images Sport
¿Le interesa al FC Bayern? Las estadísticas de Ismael Saibari con el PSV Eindhoven
Partidos
142
Goles
42
Asistencias
29
Títulos
3 veces campeón de Holanda y 2 veces ganador de la Copa de Holanda.