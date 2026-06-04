Según Sky, el campeón alemán y el cuatro veces internacional del Eintracht Fráncfort han acordado su fichaje para el próximo mercado.
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Una charla con Vincent Kompany fue decisiva. El FC Bayern habría alcanzado un acuerdo con el jugador deseado. ¿Se concretará pronto el primer fichaje estrella?
Según estas informaciones, Brown y el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, han mantenido conversaciones muy positivas y ya habrían acordado un contrato hasta 2031.
El Bayern ya contactó con el Eintracht, pero aún no hay acuerdo: el club de Frankfurt pide hasta 60 millones de euros por el lateral, cifra que podría truncar la operación.
El jugador de 22 años tiene contrato con el Eintracht hasta 2030. Al ser preguntado sobre un posible traspaso a la Säbener Straße, Brown se mostró cauto: «Me siento superbien en Fráncfort, también en la ciudad, tengo amigos allí. Me he adaptado muy bien, lo estoy pasando muy bien», afirmó.
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¿El Bayern busca un sustituto para Alphonso Davies?
No extraña que el Bayern busque un lateral izquierdo. Raphael Guerreiro se ha despedido tras acabar su contrato y Hiroki Ito podría marcharse.
Además, el futuro de Alphonso Davies en Múnich es incierto: pese a que el FCB renovó su contrato hasta 2030 en febrero de 2025, sus lesiones y su altísimo salario ponen en duda su continuidad.
Según la prensa, el Bayern consideraría venderlo ante una oferta interesante. De darse, buscarían un recambio y Brown podría ser el elegido.
Antes, sin embargo, el lateral de 22 años disputará el Mundial con Alemania. Está entre los 26 elegidos por Julian Nagelsmann para buscar el quinto título del 11 de junio al 19 de julio. Y podría tener más protagonismo del esperado. Recientemente superó a David Raum, inicialmente titular, y jugó en el once contra Finlandia. Nagelsmann podría decidir durante la competición, según el rival, quién ocupará ese puesto.