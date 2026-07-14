¿Qué pasó? En los últimos minutos de la primera parte de los cuartos de final del Mundial, Noruega sorprendía 1-0 a la favorita Inglaterra. Tras un pase de Martin Ödegaard, el delantero de 30 años del Atlético de Madrid superó a la defensa inglesa.

En el centro, su compañero Erling Haaland esperaba solo. El 2-0 parecía seguro y el pase una simple formalidad. Sin embargo, Sörloth dudó una fracción de segundo y, en lugar de asistir, remató, bloqueado in extremis por John Stones.

Fue el punto de inflexión: tres minutos después, Jude Bellingham empató para los Three Lions, que ganaron 2-1 en la prórroga y eliminaron a Noruega.