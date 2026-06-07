Getty Images
Traducido por
¡Una catástrofe para Alemania! Lennart Karl se pierde el Mundial; su compañero explica cómo el jugador estrella del Bayern sufrió una terrible lesión
Undav revela el momento de la catástrofe
Tras la victoria de Alemania por 2-1 sobre Estados Unidos, el jugador del Stuttgart Undav relató en la zona mixta cómo Karl se lesionó en la última acción del último entrenamiento. El incidente empañó lo que debía ser el último partido de preparación.
«Ocurrió en un disparo, en la última jugada de la última sesión de entrenamiento», explicó Undav a Sky Sport. «Cuando se tocó esa zona, vimos que algo iba mal. Al conocer el diagnóstico, nos dio mucha pena por él».
«Es un chico estupendo, lo ha dado todo y tiene un futuro brillante. Quería estar en el torneo, pero estas cosas pasan. Le deseamos lo mejor; él nos anima desde casa y nosotros daremos lo máximo».
- Getty Images
«Las lágrimas empezaron a brotar»
Aunque algunos informes apuntaban a que la lesión se produjo durante una sesión individual extra, Nagelsmann aclaró que ocurrió en un entrenamiento con el equipo. El técnico señaló que al joven de 18 años «se le saltaron las lágrimas» al comprender la gravedad. Confirmó que el extremo del Bayern estará de baja entre cuatro y seis semanas.
La rotura de un haz muscular le aparta del primer equipo, con el que había brillado la temporada pasada en Múnich. Alemania ya está en Norteamérica, pero el joven ha regresado a Europa para iniciar su rehabilitación y decir adiós al verano antes de tiempo.
Conmovedor comunicado de la joven estrella del Bayern
El joven mostró su tristeza en las redes sociales. Después de ganarse un lugar en los planes de Nagelsmann con una sólida temporada de debut, quedarse fuera del mayor escenario del mundo en el último momento fue duro para el versátil delantero.
«Ni siquiera sé por dónde empezar», escribió en Instagram. «Hice todo lo posible para llegar en forma al Mundial, pero las lesiones aparecen en el peor momento. Le deseo mucha suerte a mi equipo y les apoyaré siempre. Volveré más fuerte, lo prometo. ¡Gracias por los mensajes tan bonitos! ¡Mucha suerte, @dfb_team!».
- Getty Images
Ouedraogo, convocado como refuerzo de última hora
Tras la baja en su plantilla de 26 jugadores, Nagelsmann convocó de inmediato a Assan Ouedraogo, joven promesa de 20 años del RB Leipzig. El mediocampista ya había impresionado en concentraciones anteriores y ahora se unirá al equipo en Estados Unidos, donde disputará el Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.