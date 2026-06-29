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Thomas Hindle

Traducido por

Una carrera por la Bota de Oro del Mundial para el recuerdo: por qué Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland desafían la historia y cómo esto podría influir en el Balón de Oro

World Cup
Argentina
Francia
FEATURES
Analysis
L. Messi
K. Mbappe
H. Kane
C. Ronaldo
Vinicius Junior
E. Haaland
F. Balogun
Brazil
Noruega
USA

La Bota de Oro no garantiza el éxito del equipo, pero la lucha por este premio este verano promete ser apasionante.

Lionel Messi no fue titular contra Jordania en la tercera jornada del Mundial 2026, pero aún así tuvo protagonismo. El técnico argentino, Lionel Scaloni, no veía razón para incluirle, pues Argentina, tras desperdiciar una ventaja de dos goles, solo ganaba por uno y quizá eso generaba dudas. Sin embargo, no era un partido que requiriera a Messi.

Pero Messi quería participar y, en más de veinte minutos intensos desde el banquillo, cambió el partido. Al entrar, el ambiente se transformó. ¿Debería haber parado Yazeed Abulaila el tiro libre de Messi en el 80? Quizás. El balón estaba cerca y apenas necesitó desplazarse.

El balón le pasó rozando y Argentina cerró una fase de grupos perfecta. Además, Messi tomó una ligera ventaja en la carrera por la Bota de Oro. Es curioso: el máximo goleador rara vez gana el Mundial. En las tres últimas selecciones campeonas no estaba el jugador con más tantos. Los goles no garantizan el éxito del equipo.

Pero en un fútbol actual, marcado por las conquistas personales, cobran más relevancia que nunca. Son un buen termómetro de la excelencia individual en los Mundiales. No se llega a este nivel a base de fracasos. El torneo de 2026 ya tiene una carrera: Messi, Mbappé y Haaland, cada uno con objetivos distintos, cada gol una declaración. ¿Qué más se puede pedir?

Los Mundiales siempre han tenido espacio para esas historias individuales.

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    Un premio dedicado a los momentos

    El Mundial 2014 fue un gran espectáculo. Tuvo partidos apasionantes, goles espectaculares y un merecido campeón: Alemania.

    Sin embargo, quizá ese torneo se recuerde por un momento concreto: en la primera parte del partido de octavos entre Colombia y Uruguay, el balón llegó a James Rodríguez. Lo más sencillo habría sido dejarla pasar, pasarla o controlarla. En cambio, el centrocampista ofensivo la levantó con el pecho, esperó a que cayera sobre su pie izquierdo y la envió al ángulo superior desde 25 yardas. Ese gol ganó el Premio Puskás de aquel año y sigue siendo uno de los mejores goles que han adornado un Mundial.

    Porque eso son los Mundiales: momentos. No importa tanto el primer Mundial que recuerdas como el primer gol que te marcó. Para toda una generación, ese recuerdo será el de 2014 y la volea de James. Marcó otros cinco goles y se llevó la Bota de Oro. Ese fue su torneo, gracias a ese momento. La Bota de Oro lo resumía todo: un premio individual a una serie de instantes de inspiración.

    • Anuncios
  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    ¿Gana Copas del Mundo?

    Sin embargo, queda por ver si esto indica el éxito del equipo. Desde que Ronaldo ganó la Bota de Oro en 2002, ningún campeón del Mundial ha tenido al máximo goleador. Mbappé la ganó en 2022. Kane la ganó en 2018, Rodríguez en 2014, Müller en 2010 y Klose en 2006. Ninguno alzó el título ese año.

    Mbappé lo ganó en 2022 gracias a su hat-trick en la final, aunque Argentina fue superior ese día. Harry Kane lo obtuvo en 2018, en gran parte por sus tres goles ante Panamá en la fase de grupos; sin embargo, se apagó en los momentos clave y Inglaterra cayó ante Croacia en semifinales. La Colombia de Rodríguez sorprendió, pero quedó eliminada en cuartos. Thomas Müller lo ganó en 2010, pero Alemania perdió en semifinales contra la futura campeona, España.

    Solo en 2002, cuando Ronaldo guió a Brasil al título tras superar graves lesiones, la Bota de Oro coincidió con el éxito colectivo. Marcó ocho goles, incluidos dos en la final y el tanto decisivo en semifinales, y se llevó también el Balón de Oro.



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Un deporte de equipo con muchos buenos contendientes.

    Desde entonces, el fútbol se ha vuelto más colectivo. Los equipos más exitosos no son los que tienen más estrellas, sino los más equilibrados. Argentina compensa la falta de esfuerzo defensivo de Messi con un sistema que potencia sus habilidades ofensivas y cubre sus debilidades sin balón.

    España domina la posesión y se organiza sin balón. Francia, con un estilo menos definible, apoya a sus delanteros con mediocampistas trabajadores y laterales disciplinados; además, Ousmane Dembélé muestra mayor intensidad con la camiseta de la selección.

    Sin embargo, el fútbol vive un momento único: un choque de épocas. Messi y Cristiano Ronaldo juegan probablemente sus últimos Mundiales, mientras la nueva generación de estrellas ya brilla. Hoy hay siete delanteros de élite con opciones reales de ganar el título: Messi, Mbappé, Haaland, Dembélé, Vinicius Jr., Kane y Ronaldo. Cualquiera puede alzarse con el trofeo.

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    ¿Messi contra Mbappé?

    Messi lidera la clasificación de goleadores con seis tantos y parte como favorito. Aunque ya no está tan presente y sus piernas, a sus 39 años, fallan más, marcó tres goles a Argelia, dos a Austria y uno a Jordania con aparente facilidad.

    Sus próximos rivales, con todo respeto, lucen igual de vulnerables a su magia. Cabo Verde sorprendió al dejar a España sin gol, pero Argentina parte como favorita. Si avanza, se medirá a Australia o Egipto. En su mismo cuadrante están Ghana, Colombia, Suiza y Argelia. Messi ya superó su propio récord de goles en Mundiales y podría llegar a diez antes de cuartos.

    Y luego está Mbappé, su gran rival en Mundiales: se midieron dos veces. Mbappé ganó el primer duelo, en octavos de 2018 (dos goles suyos). Messi se llevó la final de 2022 (aunque Mbappé marcara tres).

    Aun así, Francia no ha mostrado su mejor versión: los movimientos no son precisos y la compenetración aún se forja. Suecia parece una presa fácil, y la capacidad de Mbappé para brillar en los grandes partidos puede bastar para plantear un serio desafío.

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Los demás candidatos

    Y luego están todos los demás, a ninguno de los cuales hay que descartar. Kane parecía haberse consolidado pronto en la carrera. Marcó dos goles en el primer partido de Inglaterra (a pesar de tener que volver a lanzar un penalti fallado para estrenarse como goleador). Después falló un mano a mano en el segundo encuentro y, aunque anotó en el tercero, aún no muestra la regularidad de un candidato firme. Haaland, por su parte, firmó cuatro goles en sus dos primeros partidos antes de ser reservado para el cierre de la fase de grupos de Noruega.

    Vinicius Jr. también es una amenaza seria: necesita brillar si la Seleção quiere avanzar y ya suma cuatro goles en tres partidos, el doble de su mejor marca (dos en la Copa América 2024). También está Ronaldo. Su papel con Portugal resulta desconcertante. Ya no parece interesado en pasar el balón ni en ser un jugador de equipo. Es difícil recordar a otro crack tan egocéntrico. Su historial en eliminatorias es pobre, pero, cuando está en el campo, siempre aparece en el lugar correcto para marcar. A sus 41 años, sigue siendo letal.

    Y ojo con los outsiders: Folarin Balogun brilla con EE. UU. y, si destaca ante Bosnia, entrará en la lucha. También Brian Brobbey, letal con Países Bajos.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    El efecto del Balón de Oro y lo que viene a continuación

    Para algunos candidatos, la Bota de Oro tendrá un valor especial. Kane es favorito al Balón de Oro, pero la ausencia de títulos del Bayern en la Liga de Campeones jugará en su contra. Mbappé lideró La Liga en goles, pero el Real Madrid no ganó ningún trofeo, lo que perjudicará sus opciones. El PSG de Ousmane Dembélé lo ganó todo, pero ¿aportó lo suficiente a nivel individual para repetir premio? Y luego está Messi. La MLS nunca se ha visto como plataforma para aspirantes al Balón de Oro, pero ¿podrían una Bota de Oro y el éxito en el Mundial meterlo en la lucha, pese a la falta de prestigio doméstico?

    Lo más fascinante es que todo esto se puede apreciar, disfrutar y comentar. La Bota de Oro no garantiza títulos colectivos, pero sí marca momentos decisivos. Y si valoramos esos instantes, ¿por qué no aplaudir a los mejores? Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Vinicius y Kane conforman la élite y marcan goles con sus selecciones en el Mundial.

    Es el sueño de cualquier aficionado. No todos podrán ganar el torneo este verano, y quizá ninguno lo consiga. Pero si alcanzan el nivel que exige la Bota de Oro, el Mundial de 2026 ya promete momentos inolvidables.