Una carrera por la Bota de Oro del Mundial para el recuerdo: por qué Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland desafían la historia y cómo esto podría influir en el Balón de Oro

Lionel Messi no fue titular contra Jordania en la tercera jornada del Mundial 2026, pero aún así tuvo protagonismo. El técnico argentino, Lionel Scaloni, no veía razón para incluirle, pues Argentina, tras desperdiciar una ventaja de dos goles, solo ganaba por uno y quizá eso generaba dudas. Sin embargo, no era un partido que requiriera a Messi.

Pero Messi quería participar y, en más de veinte minutos intensos desde el banquillo, cambió el partido. Al entrar, el ambiente se transformó. ¿Debería haber parado Yazeed Abulaila el tiro libre de Messi en el 80? Quizás. El balón estaba cerca y apenas necesitó desplazarse.

El balón le pasó rozando y Argentina cerró una fase de grupos perfecta. Además, Messi tomó una ligera ventaja en la carrera por la Bota de Oro. Es curioso: el máximo goleador rara vez gana el Mundial. En las tres últimas selecciones campeonas no estaba el jugador con más tantos. Los goles no garantizan el éxito del equipo.

Pero en un fútbol actual, marcado por las conquistas personales, cobran más relevancia que nunca. Son un buen termómetro de la excelencia individual en los Mundiales. No se llega a este nivel a base de fracasos. El torneo de 2026 ya tiene una carrera: Messi, Mbappé y Haaland, cada uno con objetivos distintos, cada gol una declaración. ¿Qué más se puede pedir?

Los Mundiales siempre han tenido espacio para esas historias individuales.