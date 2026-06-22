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«¡Una cantidad obscena de partidos!»: Declan Rice critica el «loco» calendario futbolístico mientras la estrella del Arsenal y de Inglaterra lucha contra el dolor nervioso de cara al Mundial de 2026
Rice supera las dudas sobre su lesión en la victoria de Inglaterra
Rice jugó con molestias en la victoria 4-2 sobre Croacia en el Grupo L. El mediocampista de 27 años dio una asistencia a Kane antes de ser sustituido en el 72’. Su salida, cojeando, generó preocupación, pero el jugador del Arsenal ya tranquilizó a la afición: el problema se gestiona desde diciembre.
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Rice habla abiertamente sobre un problema oculto en el tendón de la corva
Rice reveló que sufre dolor nervioso en el isquiotibial desde Navidad, cuando jugaba en el Arsenal. Además, afirmó que su sustitución fue una medida de precaución, especialmente por la exigencia de los minutos finales.
En declaraciones a ITV Sport, dijo: «Notaba un ligero dolor neuropático en el tendón de la corva, algo con lo que llevaba lidiando desde después de Navidad con el Arsenal.
«Al fin y al cabo, esos últimos 20 minutos son los que más exigen, y es ahí donde se juega un partido de 70 minutos. En ese tramo final sientes que el cuerpo da el máximo, y creo que fue una decisión acertada porque estos últimos días me he sentido muy bien».
La carga de partidos pasa factura
Tras jugar 55 partidos con el Arsenal y lograr la Premier League y la final de la Liga de Campeones, el centrocampista reconoció: «Es una locura la cantidad de partidos, pero no podemos quejarnos».
«Es una cantidad obscena de partidos, el calendario era una locura, pero ¿qué podemos hacer? No puedes quedarte de brazos cruzados quejándote», afirmó. «Tenemos que seguir adelante por momentos como el que viví al ganar la Premier League.
Jugarías todos los que hicieran falta para volver a sentir esa emoción, sabiendo que al final nos espera un Mundial. Das lo mejor de ti para estar siempre listo; son muchos partidos, pero luego llegará el descanso».
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El camino de Inglaterra hacia las eliminatorias
Inglaterra se medirá a Ghana en Boston el martes; una victoria le aseguraría el pase a los dieciseisavos. Tuchel podría rotar la plantilla, y Rice podría descansar de cara a la fase eliminatoria.