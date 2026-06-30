El mercado de fichajes ha alcanzado nuevos niveles de inflación, y las últimas cifras relacionadas con Rogers han dejado sin palabras a un icono del Arsenal. Tras enterarse de la astronómica cifra de 130 millones de libras que, según se informa, habría fijado el Aston Villa, Emmanuel Petit se quedó en silencio antes de ofrecer una valoración mordaz del mercado actual.

«Es una cantidad de dinero ridícula. Quiero decir, desde que superamos el límite de los 100 millones de libras... Cada día veo fichajes que me hacen exclamar: “Vaya, Dios mío”. Si estás dispuesto a gastar esa fortuna en un solo jugador que marque la diferencia... Como Declan Rice: lo ha hecho muy bien, pero le deseo toda la suerte del mundo, porque semejante precio supone una presión enorme», explicó Petit a talkSPORT.



