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«Una cantidad de dinero ridícula»: el precio de 130 millones de libras de Morgan Rogers deja atónita a una leyenda del Arsenal, mientras se rumorea que los Gunners podrían fichar al jugador del Aston Villa en un traspaso récord
Petit, sorprendido por una valoración que bate récords
El mercado de fichajes ha alcanzado nuevos niveles de inflación, y las últimas cifras relacionadas con Rogers han dejado sin palabras a un icono del Arsenal. Tras enterarse de la astronómica cifra de 130 millones de libras que, según se informa, habría fijado el Aston Villa, Emmanuel Petit se quedó en silencio antes de ofrecer una valoración mordaz del mercado actual.
«Es una cantidad de dinero ridícula. Quiero decir, desde que superamos el límite de los 100 millones de libras... Cada día veo fichajes que me hacen exclamar: “Vaya, Dios mío”. Si estás dispuesto a gastar esa fortuna en un solo jugador que marque la diferencia... Como Declan Rice: lo ha hecho muy bien, pero le deseo toda la suerte del mundo, porque semejante precio supone una presión enorme», explicó Petit a talkSPORT.
- AFP
El Arsenal señala a Rogers como su principal objetivo
A pesar del alto coste, Arteta quiere fichar al jugador de 23 años para el Emirates Stadium. El club londinense lo ha convertido en su prioridad de este verano para consolidar su éxito en la Premier League.
Aunque la transferencia podría batir el récord británico, el jugador se mantiene concentrado en sus compromisos con Inglaterra para el Mundial 2026. Se rumorea que el delantero aceptaría fichar por el campeón de la Premier League, si bien el Aston Villa no tiene urgencia por vender a un futbolista vinculado al club hasta 2031.
La alternativa de Nico Williams
Si el fichaje de Rogers se encarece o complica, Petit ya tiene una alternativa clara: el extremo del Athletic Nico Williams, figura en la Euro 2024.
«Llevo un año diciéndolo, y lo volví a repetir la semana pasada. Nico Williams, me encanta», admitió Petit. El extremo, que renovó hasta 2035 con el Athletic, sigue siendo uno de los mejores de Europa. Por ahora los Gunners no han mostrado interés en el jugador de 23 años y se centran en fichar a Rogers.
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El efecto dominó financiero en Villa Park
La alta valoración del Aston Villa no solo responde al talento del jugador, sino también a una estrategia financiera. El club debe pagar un 20 % de la reventa al Middlesbrough por su traspaso en 2024. Al fijar el precio en 130 millones de libras, el Villa garantiza un amplio beneficio neto, incluso tras abonar esa cantidad al equipo de la Championship.
Para financiarlo, el Arsenal podría vender jugadores, y se especula con la salida de Gabriel Martinelli, del que Unai Emery es admirador, lo que añade más intriga a las negociaciones entre ambos rivales de la Premier League.