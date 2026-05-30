Una campaña viral ha llevado a Tim Payne, el jugador «menos conocido» del Mundial, a alcanzar 2,5 millones de seguidores en Instagram

Scarsini movilizó a su comunidad digital con un vídeo en TikTok e Instagram que superó los seis millones de visualizaciones. Tras analizar todos los equipos del Mundial, invitó a los aficionados a apoyar al veterano lateral Tim Payne, el menos conocido:

Tim Payne es defensa y tiene una tarea muy difícil: ayudar a Nueva Zelanda a ganar su primer partido en la Copa del Mundo. Nunca han ganado uno. ¿Qué hay que hacer para ser el héroe de la Copa del Mundo? Primero, seguir a Tim Payne. Voy a etiquetarlo. Inundad sus publicaciones con «me gusta» y comentarios. Mencionen a Tim Payne en todas partes y hagan vídeos que alimenten su leyenda. Si tienen el álbum del Mundial, suban una foto con su calcomanía».