¡Una camiseta para toda la vida! Argentina planea un homenaje especial mientras Lionel Messi se prepara para vestir el dorsal 10 por última vez

En una decisión que subraya el impacto inigualable de Lionel Messi en el fútbol argentino, Argentina dejará vacante la emblemática camiseta con el número 10 durante las ventanas internacionales de septiembre y octubre, mientras la leyenda prepara su partido de despedida con la selección.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó la decisión y dijo: "Hasta el partido de Leo Messi, nadie llevará el 10". Como resultado, la convocatoria no tendrá número 10 para los próximos amistosos contra Bolivia y Burkina Faso, y la AFA estudiará quién heredará la emblemática camiseta solo después de que Messi ponga oficialmente fin a su carrera internacional.

La decisión se tomó para homenajear al ocho veces ganador del Balón de Oro tras su anuncio a finales de agosto de 2026 de que se apartaría de la selección después de una carrera histórica que culminó al llevar a su país al dominio mundial.