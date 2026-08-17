Un informe periodístico reveló los entresijos apasionantes detrás del fracaso del Real Madrid en el fichaje de Rodri Hernández, después de que el Barcelona cerrara la operación a su favor, pese a que el centrocampista del Manchester City soñaba desde su infancia con vestir la camiseta blanca.

Según el informe publicado por el diario Marca, Rodri esperaba la oportunidad de jugar en el Real Madrid desde hace años, pero los acontecimientos tomaron un rumbo diferente en dos ocasiones: la primera en 2019, cuando dejó el Atlético de Madrid para irse al Manchester City, y la segunda durante el verano de 2026, cuando prefirió fichar por el Barcelona.