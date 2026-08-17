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Rodri Manchester City 2025-26Getty

Traducido por

Una bomba no anunciada: la historia completa del cambio de Rodri del Real Madrid al Barcelona

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Rodri
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
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Elche vs Barcelona
Elche
Barcelona
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¿Tenía razón el conjunto merengue?

Un informe periodístico reveló los entresijos apasionantes detrás del fracaso del Real Madrid en el fichaje de Rodri Hernández, después de que el Barcelona cerrara la operación a su favor, pese a que el centrocampista del Manchester City soñaba desde su infancia con vestir la camiseta blanca.

Según el informe publicado por el diario Marca, Rodri esperaba la oportunidad de jugar en el Real Madrid desde hace años, pero los acontecimientos tomaron un rumbo diferente en dos ocasiones: la primera en 2019, cuando dejó el Atlético de Madrid para irse al Manchester City, y la segunda durante el verano de 2026, cuando prefirió fichar por el Barcelona.

  • Una oportunidad perdida desde 2019

    "Marca" explicó que Rodri, cuando era jugador del Atlético de Madrid, esperó hasta el último momento la llegada de una oferta del Real Madrid antes de su traspaso al Manchester City, pero el club blanco no se movió en aquel momento, ya que contaba con un trío formado por Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro, por lo que el jugador decidió finalmente activar la cláusula de rescisión y unirse al equipo de Pep Guardiola.

    El informe subrayó que aquel movimiento fue el mayor punto de inflexión en su carrera, después de que Guardiola lograra extraer la mejor versión del centrocampista español.

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  • El Real Madrid no estaba convencido

    Y a pesar de las peticiones de la afición del Real Madrid para fichar a Rodri durante el presente verano, la dirección del club, según "Marca", no estaba del todo convencida de cerrar la operación.

    El informe señaló que la situación cambió tras el brillo del jugador en el Mundial y, con su entrada en el último año de su contrato y la marcha de Pep Guardiola del Manchester City, su fichaje se convirtió en una oportunidad real, pero el movimiento llegó tarde y sin plena convicción, algo que el jugador percibió.

  • Bomba

    "Marca" reveló una bomba, una frase que se repitió entre los responsables en los pasillos de Valdebebas, que decía: "Rodri ralentiza demasiado el ritmo del balón, y no es eso lo que buscamos".

    El informe añadió que los responsables del Real Madrid buscaban un centrocampista más dinámico y potente, a pesar de que Rodri terminó el Mundial con un récord como el jugador que más pases completó en una sola edición del torneo, con un porcentaje de acierto superior al 93%.

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  • Gran diferencia en la forma de negociar

    El periódico aseguró que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez se pusieron en contacto con Rodri, pero la cosa no fue más allá, a diferencia de las grandes operaciones habituales dentro del Real Madrid.

    En cambio, el Barcelona movilizó a todos sus efectivos para convencer al jugador, ya que contactaron con él Deco, el presidente del club Joan Laporta y el entrenador Hansi Flick, además de un buen número de jugadores del equipo, en un mensaje claro que confirma hasta qué punto el conjunto catalán desea ficharlo.

  • El dinero no fue el motivo

    "Marca" recalcó que la diferencia no fue económica, ya que las ofertas presentadas por el Real Madrid y el Barcelona eran muy similares.

    Sin embargo, Rodri se convenció por el proyecto deportivo del Barcelona, que se asemeja al estilo de juego de la selección de España, campeona del mundo, y consideró además que el equipo posee una estructura estable y una identidad clara, mientras que estimó que el proyecto del Real Madrid aún atraviesa una etapa de inestabilidad, algo que no le convenía a un jugador de treinta años.

  • Una llamada y 5 intentos

    Y "Marca" concluyó su informe señalando que Rodri, tras tomar su decisión definitiva, se apresuró a contactar con José Ángel Sánchez y agradeció a la directiva del Real Madrid su respeto durante las negociaciones, antes de quedar a la espera de que el Barcelona lograra alcanzar un acuerdo definitivo con el Manchester City, un acuerdo que necesitó cinco intentos antes de que el club inglés aceptara cerrar el traspaso.

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