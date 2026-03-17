El revuelo que se ha formado en torno a Rafael Leão en el Estadio Olímpico de Roma este domingo por la noche podría tener graves consecuencias para el futuro del portugués en el AC Milan. Así lo afirma la Gazzetta dello Sport.
Traducido por
¿Una bomba en el Milan por el descontento de Rafael Leão? Su sustituto podría llegar de la Bundesliga
Según estas informaciones, Leao ya no sería intocable en el Rossoneri, y en los próximos meses se escucharían posibles ofertas por él. La idea de una renovación anticipada de su contrato hasta el verano de 2030 pende de un hilo y, aunque se llevara a cabo, no garantizaría que Leao permaneciera efectivamente en la ciudad de la moda más allá de ese verano.
El jugador de 26 años, que también ha sido vinculado en varias ocasiones con el Bayern de Múnich como posible fichaje, es el mejor pagado del Milan tras su última renovación de contrato en el verano de 2023. Se dice que gana alrededor de 6,5 millones de euros netos al año, y su cláusula de rescisión está fijada en 170 millones de euros.
- AFP
Rafael Leão pierde los nervios tras ser sustituido contra el Lazio
El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, había alineado al extremo Leao en el centro del ataque en el partido contra la Lazio. Su pupilo cuajó una actuación floja. En el minuto 67, Allegri lo sustituyó por Niclas Füllkrug. Leao reaccionó enfadado y, al principio, se retiró del campo tan lentamente que el portero Mike Maignan tuvo que tranquilizarlo. Al llegar a la banda, Allegri intentó abrazar a Leao en dos ocasiones, pero este apartó ligeramente a su entrenador y se quejó con gestos. Más tarde descargó su frustración contra varias botellas de agua, antes de que, al parecer, se produjera también una discusión en el vestuario con el exjugador de la Bundesliga Christian Pulisic.
A continuación, el ex capitán del Milan Massimo Ambrosini criticó la actuación en DAZN: «La frustración que muestra cuando le sustituyen, más le valdría mostrarla cuando está en el campo. Da la impresión de que le falta ambición. En el minuto 34 solo había tenido cuatro toques de balón, incluido un cabezazo. Da la impresión de que siempre hay que animarle y de que le falta esa voluntad».
Ambrosini calificó a Leao como delantero centro de «un desperdicio» y destacó que habría alineado al regateador más bien en la banda.
Mientras tanto, Allegri se esforzó por restar importancia a la situación. «Leao estaba un poco molesto porque habría deseado más apoyo en algunas situaciones», afirmó el entrenador. «Así que estaba un poco enfadado. Pero estas cosas pueden pasar durante un partido».
AC Milan: ¿Llegará Antonio Nusa para sustituir a Rafael Leão?
No es la primera vez que Leao es objeto de críticas por su dudoso lenguaje corporal y su comportamiento en el campo; en los últimos años le ha pasado en varias ocasiones. En la temporada actual, su rendimiento es irregular y, tras 24 partidos oficiales, suma diez goles y dos asistencias.
Si el segundo clasificado de la Serie A y su superestrella se separaran realmente al final de esta temporada, parece que ya hay un candidato para sucederle: según la Gazzetta dello Sport, el nombre del extremo del RB Leipzig Antonio Nusa figura en la lista de los responsables del Milan. El internacional noruego estaría disponible por 35 millones de euros.
- Getty Images
La historia del traspaso de Rafael Leão:
Año Antiguo club Nuevo club Fichaje 2018 Sporting CP OSC Lille 20,20 millones de euros 2019 OSC Lille AC Milan 49,5 millones de euros