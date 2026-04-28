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«Una avalancha de mentiras»: Julián Álvarez responde airadamente a los nuevos rumores sobre su fichaje por el Barcelona antes del enfrentamiento del Atlético de Madrid contra el Arsenal en la Liga de Campeones
Álvarez denuncia la «bola de nieve de mentiras»
Antes de la ida de semifinales de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Arsenal, Álvarez calmó el revuelo sobre su futuro. Frustrado por los constantes rumores que lo sitúan en el Camp Nou este verano, el campeón del mundo pidió no darles importancia.
«Intento no darle demasiada importancia a lo que dicen, porque cada semana salen cosas nuevas», afirmó. «No quiero gastar energía en eso; me centro en lo que hacemos en el Atlético. Lo que se publica a menudo se convierte en una bola de nieve de mentiras, y no puedo salir a aclarar o desmentir todo».
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La búsqueda del Barça de un nuevo delantero centro
A pesar de la actitud desdeñosa del jugador, el interés del Barcelona por el exjugador del Manchester City parece muy real. Según se informa, el equipo de Hansi Flick busca un sucesor a largo plazo para el veterano delantero Robert Lewandowski, cuya salida como agente libre al final de la presente temporada parece cada vez más probable. Se informa que el Barça ya contactó al Atlético para sondear la posibilidad de un acuerdo por el jugador de 26 años.
Sin embargo, el Atlético de Madrid parte con ventaja: fichó a Álvarez en 2024 por hasta 95 millones de euros, le queda contrato hasta 2030 y su cláusula de rescisión es de 500 millones, por lo que cualquier operación obligaría al Barça a realizar un gran esfuerzo económico en plena restricción de gasto.
El agente desmiente los rumores sobre la búsqueda de una vivienda
Los rumores se avivaron tras publicarse que la familia de Álvarez buscaba propiedades en Cataluña. Se insinuaba que su círculo cercano preparaba un traspaso al Barcelona, pero su representante lo desmintió de forma contundente.
Fernando Hidalgo, agente del jugador, las tachó de invenciones en una reciente entrevista: «Nadie de la familia ha estado en Barcelona; la última vez fue para el partido contra el Atlético y regresaron a Madrid al día siguiente».
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El objetivo: la gloria en la Liga de Campeones
Por ahora, Álvarez ignora los rumores mientras el Atlético de Madrid se prepara para enfrentar al Arsenal en Europa. El argentino es pieza clave para Diego Simeone y, según rumores, el club planea renovarle para alejar a los pretendientes.
Aunque el mercado abre en junio, su posible traspaso ya acapara portadas. El Barcelona confía en encontrar la fórmula económica para ficharlo, pero por ahora se topa con un jugador y un club que muestran frente unido ante las especulaciones.