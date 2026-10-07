Sportimage
Traducido por
«¡Una auténtica vergüenza!»: Wayne Rooney tacha a su excompañero de ataque en el Man Utd del «peor entrenador» que ha visto nunca en su carrera
Una legendaria pareja de Old Trafford
Tévez llegó a Mánchester en 2007 después de ayudar al West Ham a evitar el descenso de la Premier League. El argentino se consolidó rápidamente como uno de los favoritos de la afición y se integró a la perfección en el equipo de Sir Alex Ferguson. Se convirtió en una pieza clave de un temible cuarteto ofensivo en el que estaban Rooney, Cristiano Ronaldo y Dimitar Berbatov.
Durante sus dos años en el club, Tévez ayudó al Manchester United a conquistar seis títulos, incluidas dos ligas consecutivas y la Champions League de 2008. Su legado quedó finalmente marcado por un controvertido traspaso al acérrimo rival Manchester City.
- Getty Images Sport
«El peor entrenador de mi vida»
En el podcast Stick to United, junto a Berbatov, Rooney ofreció una valoración contundente sobre los hábitos entre bastidores de su excompañero. El excapitán de Inglaterra admitió que sus enfoques de los entrenamientos diferían drásticamente.
«Todos éramos perfiles de jugadores diferentes», explicó Rooney. «Por ejemplo, si mirabas a Tevez en los entrenamientos, era una absoluta desgracia. ¡Era el peor en los entrenamientos que he visto en mi vida! Pero luego, como compañero o entrenador, lo aceptábamos porque salía al campo y ponía toda su energía sobre el terreno de juego, lo cual era fantástico».
Rooney también arrojó luz sobre su relación fuera del campo. A pesar de la barrera idiomática, ambos encontraron la manera de conectar durante los desplazamientos que compartían, incluso mientras competían por un puesto en el once inicial.
«Había competencia entre todos nosotros para jugar», añadió Rooney. «Berbatov era bastante callado, Tevez realmente no podía hablar mucho inglés. Fue interesante, en realidad. Yo solía recoger a Tevez en su casa y a veces íbamos al aeropuerto para los partidos de la Champions League porque estaba cerca, pero de alguna manera conseguíamos mantener una conversación. ¡Era raro!
«Probablemente tenía la mejor relación con Cristiano de esos tres delanteros en cuanto a bromas y cosas así. Pero cuando estás en el campo tienes que reconocer con quién estás jugando, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades».
La búsqueda de una mejora constante
Los clubes de élite deben evolucionar constantemente para mantener su dominio, una filosofía que Ferguson dominó a la perfección. Rooney señaló que el United nunca se durmió en los laureles, y puso como ejemplo perfecto el fichaje de Berbatov en 2008 para seguir construyendo desde una posición de fortaleza.
«Donde estaba el United entonces con Sir Alex Ferguson, acabábamos de ganar la Premier League, ganamos la Champions League y luego vamos y le fichamos a él [Berbatov] para mejorar lo que tenemos y lo que hemos conseguido», explicó Rooney. «Así es como los equipos exitosos siguen siéndolo. Lo hemos visto ahora con el Arsenal este año, ganaron la Premier League y luego van y fichan a jugadores de calidad para mejorar lo que ya tienen.
«Ese era el lugar en el que estaba el United, pero para nosotros, como jugadores, habría sido raro no hacerlo. Habríamos pensado: “¿A quién vamos a fichar? ¿Por qué no fichamos a nadie?”, porque eso te sigue empujando. Por eso los jugadores pueden rendir durante tanto tiempo a ese nivel en ese club: Ryan Giggs, Paul Scholes... han visto llegar e irse a jugadores y a futbolistas que se suponía que iban a ocupar su lugar. Pero eso te da ese impulso para decir: “Hemos fichado ahora a Berbatov... tenemos a cuatro delanteros increíbles”, así que tenías que estar en tu mejor nivel».
- BSR Agency
Reflexionando sobre una época dorada
Tanto Rooney como Tevez hace tiempo que colgaron las botas y dieron el salto a los banquillos tras sus ilustres carreras como futbolistas. Aunque sus caminos se han separado desde aquellos días cargados de trofeos, las historias de su etapa compartida siguen poniendo de relieve el entorno despiadado y de élite que definió el reinado de Ferguson.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias