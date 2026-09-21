La pobre actuación en Fulham llegó después de derrotas consecutivas contra el Manchester City y de un desplome en la Carabao Cup ante el Brighton. Neville no se mordió la lengua al valorar el desastroso ritmo de trabajo del equipo sin balón, y destacó la facilidad con la que los locales dominaron la posesión.

«Nunca he visto a un equipo del Man Utd desentenderse tanto cuando no tiene la posesión», explicó Neville. «Michael acaba de decir que no hubo nada malo en la energía del equipo.

«Los dos equipos fueron iguales. Los llamé maniquíes. Nunca he visto a un equipo del United caminar tanto como ese. Sin alerta, sin vida. Sin estar sobre la punta de los pies. Siempre deberías estar sobre la punta de los pies.

«Siempre tengo mucho cuidado al decir eso, pero en esos primeros 15 minutos de esa segunda parte, el Man Utd, y en general durante los primeros 60 minutos, fue una auténtica vergüenza. Ni de lejos estuvo lo bastante bien sin balón».