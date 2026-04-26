«Una auténtica pasada»: James Maddison elogia a Antonin Kinsky tras ver cómo el «brillante» portero del Tottenham se recuperaba de la pesadilla de la Liga de Campeones

Maddison elogió en redes sociales la fortaleza de su compañero Kinsky tras la ajustada victoria 1-0 del Tottenham sobre el Wolverhampton. El gol de Joao Palhinha en el último minuto dio al equipo londinense su primer triunfo en la Premier League desde el 28 de diciembre y el primero bajo la dirección de Roberto De Zerbi.

El portero brilló al final con una gran parada que evitó el gol de Joao Gomes de falta. Maddison, en Instagram: «Genial, amigo @tondakinsky. Has tenido un coraje de infarto para recuperarte en las últimas semanas. Demostrando tu calidad».







