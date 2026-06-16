Una Argentina que envejece debe confiar en los jóvenes para garantizar que Lionel Messi tenga una despedida perfecta del Mundial

La selección argentina preocupa por su edad promedio superior a 29 años y por el desgaste de varios titulares tras un calendario intenso. Once jugadores disputaron la Copa América 2024 y luego el Mundial de Clubes, encadenando tres temporadas casi sin pausa.

Desde el inicio de la temporada 2024-25, el mediocampista Enzo Fernández y el delantero Julián Álvarez han jugado 121 partidos cada uno entre club y selección. No extraña que Álvarez necesitara cuidados en las últimas semanas con el Atlético por un tobillo, ni que la carga de partidos acabe afectando a Fernández, pese a su buena forma a los 25 años.

Alexis Mac Allister, con 119 encuentros en las dos últimas campañas pese a no jugar el Mundial de Clubes, ha bajado claramente de nivel y podría ser titular el martes ante Argelia. Sus actuaciones en la Premier League de los últimos nueve meses sugieren que Scaloni podría tener que sustituirlo pronto.

Tras criticar al centrocampista en las redes durante la derrota del Liverpool frente al Manchester City en febrero, el exextremo de los Reds Jermaine Pennant declaró a TalkSport: «Estaba viendo el partido y me frustré, así que tuiteé... Estaba enfadado, pero era un enfado constructivo. Le dije: “Después de tu lesión en la pretemporada, has vuelto como una sombra de lo que eres; parece que te han quitado las piernas”». En ese partido [contra el City] fue un mero espectador, no se metió en el juego y eso fue lo que observé».