Una apuesta que amenaza el prestigio del Barcelona: Flick paga el precio de los cálculos del Clásico en el Parque de los Príncipes

La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 2-4 dejó al descubierto una brecha en el equipo del técnico Flick en el control del centro del campo, la gestión de la presión y la protección de los espacios defensivos. Y pese a que el conjunto catalán logró igualar el marcador en dos ocasiones, no fue capaz de mantener su equilibrio, mientras el Paris continuó con su amenaza hasta resolver el enfrentamiento con total confianza.
La diferencia quedó clara en la capacidad del Paris de recuperar la iniciativa rápidamente tras cada gol del Barcelona. Y este es un punto esencial en la carrera de la Liga de Campeones de Europa, que el Barça espera recuperar, donde el talento individual no basta si falta el equilibrio que protege al equipo en los momentos más difíciles del partido, como ocurrió hoy.