Una apuesta que amenaza el prestigio del Barcelona: Flick paga el precio de los cálculos del Clásico en el Parque de los Príncipes

El Barcelona sufrió para controlar el centro del campo, ya que los jugadores del París encontraban constantemente opciones de pase disponibles, mientras que Pedri parecía cargar él solo con el peso de conectar las líneas.

El problema no era una mera superioridad numérica, sino los movimientos del trío del París, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, que ofrecían al poseedor del balón soluciones para superar la presión.

Cuando el París lograba sortear la presión, la defensa del Barcelona se veía obligada a replegarse y proteger los espacios, en lugar de recuperar el balón en zonas avanzadas. Y aquí es donde aparece la diferencia entre la posesión numérica y el control real; tener el balón no significa imponer el ritmo si el equipo es incapaz de impedir que su rival llegue con facilidad al último tercio.

Según las estadísticas del sitio Flashscore, y a pesar de la ventaja del Barcelona en la posesión del balón con un 53% frente al 47% del París, y en la precisión de los pases, los números revelan un dominio parisino más claro sobre el desarrollo del juego ofensivo; el París remató 22 veces frente a las 18 del Barcelona, de las cuales 15 fueron a portería frente a solo 5, y registró unos goles esperados (xG) de 3,73 frente a 2,19, con 6 ocasiones claras frente a 5, lo que confirma que el trío del medio campo parisino (Vitinha, Neves y Ruiz) logró convertir una posesión relativamente menor en una amenaza real y constante.