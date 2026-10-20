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Una apuesta que amenaza el prestigio del Barcelona: Flick paga el precio de los cálculos del Clásico en el Parque de los Príncipes

FEATURES
Analysis
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
H. Flick
Francia
España
Alemania

Una apuesta perdedora en París

La derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 2-4 dejó al descubierto una brecha en el equipo del técnico Flick en el control del centro del campo, la gestión de la presión y la protección de los espacios defensivos. Y pese a que el conjunto catalán logró igualar el marcador en dos ocasiones, no fue capaz de mantener su equilibrio, mientras el Paris continuó con su amenaza hasta resolver el enfrentamiento con total confianza.

La diferencia quedó clara en la capacidad del Paris de recuperar la iniciativa rápidamente tras cada gol del Barcelona. Y este es un punto esencial en la carrera de la Liga de Campeones de Europa, que el Barça espera recuperar, donde el talento individual no basta si falta el equilibrio que protege al equipo en los momentos más difíciles del partido, como ocurrió hoy.


  • La batalla del centro del campo: Pedri solo no basta

    El Barcelona sufrió para controlar el centro del campo, ya que los jugadores del París encontraban constantemente opciones de pase disponibles, mientras que Pedri parecía cargar él solo con el peso de conectar las líneas.

    El problema no era una mera superioridad numérica, sino los movimientos del trío del París, Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz, que ofrecían al poseedor del balón soluciones para superar la presión.

    Cuando el París lograba sortear la presión, la defensa del Barcelona se veía obligada a replegarse y proteger los espacios, en lugar de recuperar el balón en zonas avanzadas. Y aquí es donde aparece la diferencia entre la posesión numérica y el control real; tener el balón no significa imponer el ritmo si el equipo es incapaz de impedir que su rival llegue con facilidad al último tercio.

    Según las estadísticas del sitio Flashscore, y a pesar de la ventaja del Barcelona en la posesión del balón con un 53% frente al 47% del París, y en la precisión de los pases, los números revelan un dominio parisino más claro sobre el desarrollo del juego ofensivo; el París remató 22 veces frente a las 18 del Barcelona, de las cuales 15 fueron a portería frente a solo 5, y registró unos goles esperados (xG) de 3,73 frente a 2,19, con 6 ocasiones claras frente a 5, lo que confirma que el trío del medio campo parisino (Vitinha, Neves y Ruiz) logró convertir una posesión relativamente menor en una amenaza real y constante.

  • La presión revela el precio de la defensa adelantada

    El Barcelona se apoyó en la presión alta y en el adelantamiento de su línea defensiva, una estrategia que le otorga ventaja ofensiva cuando funciona, pero que se vuelve peligrosa ante un equipo que domina el pase rápido y el aprovechamiento de los espacios a la espalda de los defensas.

    El problema no residía únicamente en el adelantamiento de la línea defensiva, sino en la ausencia de una presión suficiente sobre el poseedor del balón y en la dificultad para cerrar los ángulos de pase. Y cuando el Barcelona fracasaba en recuperar la posesión, sus jugadores se veían obligados a correr hacia su propia portería, dejando al París con capacidad para proseguir el ataque.

    El equipo también sufrió en la primera parte, y su portero Joan García tuvo que intervenir en más de una ocasión para mantener al conjunto dentro del partido. Esto refleja la magnitud de la presión a la que se vio sometido el Barcelona antes de lograr remontar en el marcador.


  • El precio del Clásico: ¿provocó la ausencia de Rodri la derrota?

    La decisión de Hansi Flick de mantener a Rodri Hernández en el banquillo fue determinante, pero no explica por sí sola la derrota. El técnico aclaró que quería dar descanso al jugador tras haber disputado por completo los tres partidos anteriores, insistiendo en su confianza en Marc Bernal, de cara al Clásico frente al Real Madrid.

    Pero Rodri no era simplemente un centrocampista al que se pudiera sustituir por otro elemento; el equipo necesitaba a un jugador que le ayudara a salir con el balón bajo presión, a controlar el ritmo, a aportar el equilibrio entre el centro del campo y la defensa, y a conservar la posesión en otras ocasiones para calmar la tormenta de las transiciones rápidas y el ataque feroz del rival.

    El Barcelona no logró compensar estas funciones de la manera requerida, mientras que Pedri se vio obligado a asumir múltiples responsabilidades. El error no estaba necesariamente en dar descanso a Rodri, sino en no disponer de un sistema capaz de resistir ante el París en su ausencia, un interrogante que seguirá planteándose cada vez que Rodri falte: ¿cómo se le sustituye?

    La gestión de las cargas es importante, pero no debería hacerse a costa del equilibrio en un partido de esta magnitud. 


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  • Los cambios: decisiones que generan interrogantes

    La sustitución de Pedri y Raphinha en el minuto 60 generó interrogantes, sobre todo porque el Barcelona necesitaba conservar su capacidad para organizar el juego y resistir la presión del París. Y la entrada de Rodri no resolvió el problema por completo. Asimismo, el cambio de Espart tras su desempeño positivo, y el mantener a Jordán durante todo el partido, abren el debate sobre hasta qué punto las sustituciones encajaron con lo que ofrecieron los jugadores. Pero no se puede afirmar con rotundidad que una decisión concreta haya provocado la derrota; los problemas ya existían antes de realizar los cambios. La prueba está en que el Barcelona volvió a empatar 2-2 con un gol de Lamine Yamal en el minuto 79, pero encajó el gol de Vitinha apenas dos minutos después, y luego Fabián Ruiz añadió el cuarto gol en el minuto 86. Esos minutos dejaron al descubierto la incapacidad del equipo para mantener su equilibrio tras la remontada, un problema que va más allá del momento de un solo cambio.

  • Una lección del dominio del PSG: ¿sigue siendo larga la distancia entre el Barcelona y el sueño de la Orejona?

    El París mostró capacidad para seguir atacando y recuperar la iniciativa cada vez que cambiaba el marcador. En cambio, el Barcelona dependió en mayor medida de aprovechar los espacios y los momentos individuales, pero no transformó sus ocasiones en un dominio sostenido, y ahí queda clara la diferencia: el Barcelona genera momentos de peligro, mientras que el vigente campeón es capaz de imponer su estilo y un patrón de amenaza recurrente con el que lleva el partido a donde quiere.

    Y ante un rival de esta calidad, no basta con llegar a la portería; también hay que aprovechar las ocasiones y reducir los espacios que le permiten responder.

    Desde otra perspectiva, el partido dejó claro que el Barcelona todavía necesita más equilibrio para competir en serio por la Champions League. El equipo cuenta con elementos capaces de marcar la diferencia y mostró determinación al remontar dos veces, pero su talento ofensivo no fue suficiente para compensar sus problemas en el medio campo y en la defensa. En cambio, el París dispuso de múltiples soluciones: presionó con eficacia, aprovechó los espacios, mantuvo el ataque y no perdió la calma tras recibir los goles. Y estas son cualidades que necesita cualquier equipo que aspire a conquistar el título.


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