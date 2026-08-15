¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-FRIENDLY-FERENCVAROS-REAL MADRIDAFP

Traducido por

Una apuesta aterradora de 590 millones: Mourinho busca la ecuación imposible

Fichajes
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
Vinicius Junior
J. Bellingham
Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Amistosos
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Primera División
Portugal
Francia
Côte d’Ivoire
Brasil
Inglaterra
Alemania
España

El dilema del «ataque de ensueño» pone a prueba al Special One

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se prepara por primera vez para contar con todos los elementos de su equipo, después de que la plantilla del club blanco se completara durante el periodo de preparación para la nueva temporada.

El Real Madrid no necesita más nombres importantes, sino más bien una fórmula que garantice el equilibrio entre ellos sobre el terreno de juego.

Con la plantilla merengue al completo, José Mourinho se encuentra ante una prueba delicada: cómo mantener una línea ofensiva que reúne a cuatro jugadores de talla mundial, sin perder el equilibrio que exige la lucha por los títulos.


  • Un arsenal ofensivo en manos de Mourinho

    Según un informe de As, "Mourinho comenzó a trabajar con la plantilla del Real Madrid al completo, después de que algunos jugadores se hubieran ausentado durante la fase de preparación. El cuarteto ofensivo lo componen Yan Diomande, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, y por detrás de ellos Jude Bellingham en la posición de organizador del juego.

    El valor de mercado de los cuatro jugadores asciende a 590 millones de euros, según el portal Transfermarkt: Mbappé (200 millones), Vinicius Junior (140 millones), Yan Diomande (90) y Jude Bellingham (160).

    En cuanto al coste de sus fichajes, este alcanzó cerca de 313 millones de euros antes de contabilizar las variables. El Real Madrid pagó cerca de 40 millones de euros como prima de fichaje a Mbappé, una cifra estimada que el club no ha confirmado oficialmente, además de 125 millones de euros por Diomande, 45 millones por Vinicius y 103 millones por Bellingham.

    El coste podría elevarse hasta los 358 millones de euros al contabilizar las posibles variables, con 15 millones adicionales para el Leipzig en la operación de Diomande y cerca de 30 millones en la de Bellingham, aunque sigue siendo muy inferior al valor de mercado actual del cuarteto.

    Lee también: Matar dos pájaros de un tiro: la salida de Torres concede al Barcelona un doble beneficio

    • Anuncios

  • El plan de Mourinho, a prueba

    El cuarteto podría debutar ante el Schalke en la ciudad de Gelsenkirchen mañana domingo, en el último amistoso del Real Madrid antes del inicio de LaLiga frente al Espanyol el 22 de agosto.

    Mourinho se aferra hasta ahora al 4-2-3-1, que otorga a Mbappé la posición de delantero centro y devuelve a Bellingham al rol de mediapunta con el número 10, la posición en la que brilló durante su primera temporada con el Real Madrid, así como con la selección de Inglaterra en el último Mundial bajo el mando de Thomas Tuchel. Vinicius y Diomande ocuparán las bandas.

    Pero el cambio al 4-4-2, como ocurrió al final del partido ante el Deportivo, o al 4-3-3, podría alejar a Bellingham de la zona de gol e incrementar sus responsabilidades defensivas.

    Lee también: Tras el cambio en los planes del Real Madrid, el Liverpool se mueve para cerrar un valioso fichaje

  • La caza del legado del tridente BBC: la apuesta más grande

    El Real Madrid apuesta por este cuarteto como una fuerza ofensiva pura, en un proyecto cuya ambición va más allá de recuperar las glorias del legendario tridente "BBC": Karim Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, después de que el club reuniera en una misma alineación un peso ofensivo poco habitual en el fútbol moderno.

    El cuarteto marcó 121 goles y repartió 36 asistencias durante la temporada pasada. Mbappé anotó 42 goles, Vinicius 22 y Diomandé 13, mientras que Bellingham marcó 8 goles, con una temporada afectada por las lesiones. Además, los cuatro jugadores dieron 7, 14, 10 y 5 asistencias respectivamente.

    El Real Madrid confía en que estas cifras aumenten, sobre todo porque Bellingham marcó 23 goles y dio 13 asistencias en su primera temporada, mientras que Diomandé se incorporará a una línea ofensiva más potente que la que le rodeaba en el Leipzig.

    Lee también: ¿El precio del sueño del Madrid y la imagen del Mundial? La afición del Chelsea se divide en torno a Fernández

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Comparación con los grandes de Europa: la superioridad del Barcelona y el Bayern

    Si se cuenta únicamente al tridente ofensivo, sin Bellingham, Mbappé, Vinícius y Diomandé marcaron 77 goles y dieron 31 asistencias la temporada pasada. Solo los superaron los tridentes del Bayern Múnich y del Barcelona. Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise anotaron 109 goles y dieron 61 asistencias con el Bayern, mientras que Ferran Torres, Raphinha y Lamine Yamal lograron 85 goles y ofrecieron 33 asistencias con el Barcelona.

    En cuanto al tridente del Manchester City, Erling Haaland, Jérémy Doku y Savinho, marcaron 57 goles y dieron 26, mientras que Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué anotaron 52 goles y dieron 33 con el París Saint-Germain.

    Víctor Gyökeres, Gabriel Martinelli y Bukayo Saka marcaron 43 goles y ofrecieron 19 asistencias con el Arsenal durante la temporada pasada.

    Lee también: Tras el cambio de planes del Real Madrid, el Liverpool se mueve para cerrar un valioso fichaje

Amistosos
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA