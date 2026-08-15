Una apuesta aterradora de 590 millones: Mourinho busca la ecuación imposible

Según un informe de As, "Mourinho comenzó a trabajar con la plantilla del Real Madrid al completo, después de que algunos jugadores se hubieran ausentado durante la fase de preparación. El cuarteto ofensivo lo componen Yan Diomande, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, y por detrás de ellos Jude Bellingham en la posición de organizador del juego.

El valor de mercado de los cuatro jugadores asciende a 590 millones de euros, según el portal Transfermarkt: Mbappé (200 millones), Vinicius Junior (140 millones), Yan Diomande (90) y Jude Bellingham (160).

En cuanto al coste de sus fichajes, este alcanzó cerca de 313 millones de euros antes de contabilizar las variables. El Real Madrid pagó cerca de 40 millones de euros como prima de fichaje a Mbappé, una cifra estimada que el club no ha confirmado oficialmente, además de 125 millones de euros por Diomande, 45 millones por Vinicius y 103 millones por Bellingham.

El coste podría elevarse hasta los 358 millones de euros al contabilizar las posibles variables, con 15 millones adicionales para el Leipzig en la operación de Diomande y cerca de 30 millones en la de Bellingham, aunque sigue siendo muy inferior al valor de mercado actual del cuarteto.