A sus 40 años, Manuel Neuer sigue defendiendo la portería del Bayern y podría renovar pronto por una temporada más. Así se convierte en el quinto jugador de más edad de las grandes ligas europeas. En lo más alto de la clasificación se encuentra un antiguo compañero suyo: Dante, que ahora tiene 42 años. Ganador del triplete con el Bayern en 2013, lleva años como capitán del OGC Niza y sigue jugando con regularidad.
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¡Un vídeo lo convirtió en un icono! Pep Guardiola quería clonar mil veces a la nueva promesa del Bayern de Múnich como entrenador
Sin embargo, en verano el defensa central brasileño —acuciado por problemas de salud cada vez más graves— renuncia a su puesto en la clasificación personal y regresa de forma inesperada al FC Bayern como entrenador. Dante se hace cargo del segundo equipo en la Regionalliga Bayern, la cuarta división. Con su experiencia como jugador y su alegría de vivir, se espera que potencie el exitoso desarrollo de talentos.
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Dante se convirtió en «Pai» y obtuvo sus títulos de entrenador
Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y el año pasado logró la licencia Pro de la UEFA. «Sin duda, quiero ser entrenador», declaró Dante en 2024 a Sport Bild. «Para ello, ya estoy ayudando en Niza de vez en cuando en los entrenamientos de nuestros equipos juveniles y últimamente he hablado con muchos grandes entrenadores, como Lucien Favre o Thomas Tuchel».
En Niza le llaman «Pai» (padre en portugués). Es mentor de los jóvenes; lo fue de Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó de la cantera del Bayern a Niza para debutar como profesional.
«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar, y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Él es el mejor ejemplo de ello.
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«Y la copa también»: Dante ganó el triplete con el FC Bayern
Dante dejó Brasil en 2004, a los 18 años, para fichar por el OSC Lille de Francia. En una entrevista con Transfermarkt reveló: «Lo darás todo y te quedarás hasta que ya no puedas más». Después de jugar en varios equipos belgas, fichó por el Borussia Mönchengladbach. En 2012 el Bayern lo fichó por solo 4,7 millones de euros. Karl-Heinz Rummenigge lo calificaría después como «uno de nuestros mejores fichajes de los últimos años».
Poco antes de su llegada, el equipo muniqués había perdido de forma dramática la final en casa y todos los demás títulos. Como central fiable y eterno animador, el entonces jugador de 29 años contribuyó al impresionante resurgimiento que culminó con el triplete de 2013.
Sin embargo, se perdió la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, pues ya estaba concentrado con Brasil para la Copa Confederaciones, torneo que terminó ganando junto a su compañero Luiz Gustavo.
Aun así, contribuyó al ambiente del tercer título enviando un vídeo legendario a sus compañeros. Con un alemán torpe pero lleno de pasión, Dante cantaba: «Ganamos la liga, ganamos la Champions League, ¡y la Copa también, y la Copa también!». Así se convirtió en una figura de culto y en el favorito de la afición bávara.
Pep Guardiola: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo»
Con Pep Guardiola como entrenador, Dante mantuvo la titularidad en la defensa junto a Jérôme Boateng, aunque sus minutos bajaron en la temporada 2014/15. Tras varias jornadas en el banquillo, Guardiola lo devolvió al once en abril de 2015 para el Clásico contra el Borussia Dortmund. El Bayern ganó 1-0 y, tras el partido, Guardiola declaró: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo».
Sin embargo, no jugó ni un minuto en las semifinales perdidas ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones y contra el BVB en la Copa DFB. Ese verano fichó por el VfL Wolfsburgo y en 2016 se unió al Niza. Ahora regresa al FC Bayern.
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Sebastian Hoeneß y Martin Demichelis hicieron carrera
Sebastian Hoeneß demostró que el filial del Bayern puede ser un trampolín para entrenadores. En 2020 ganó la Tercera División con jugadores como Josip Stanisic y Angelo Stiller. Tras un paso por el TSG Hoffenheim, fue subcampeón con el VfB Stuttgart, se clasificó para la Liga de Campeones, ganó la Copa DFB y se convirtió en uno de los entrenadores más cotizados de Alemania; incluso sonó para el Real Madrid.
Entre 2021 y 2022, Martín Demichelis —que, al igual que Dante, jugó en el Bayern— dirigió al filial. Después ganó la liga argentina con River Plate y hoy lucha por mantener al RCD Mallorca en Primera. Su sucesor, Holger Seitz, falló cuatro veces en el ascenso a la 3.ª Liga; esta temporada el equipo muniqués quedó décimo. Ahora Seitz pasa a otras funciones en el campus.
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¿Quién será el asistente de Dante en el filial del Bayern?
Por iniciativa del director deportivo, Christoph Freund, el filial formará a jóvenes promesas del cuerpo técnico, idealmente con pasado como jugadores en el Bayern, como Demichelis o Dante. Freund ya impulsó un proyecto similar en el RB Salzburgo, de donde salieron, entre otros, Marco Rose, Adi Hütter y Matthias Jaissle.
«Buscamos activamente jóvenes talentos como entrenadores e intentamos ficharlos pronto, al igual que hacemos con los jugadores con talento, y seguir formándolos en nuestra academia», declaró Freund durante su etapa en Salzburgo en una entrevista con SPOX. «Al igual que con los jugadores, también tenemos una lista de reserva para los entrenadores».
Dante tendrá a su lado un asistente experimentado que conozca el campus y la Liga Regional; por eso, a pesar de los rumores, probablemente no será Franck Ribéry, cuyo estatus especial generaría demasiado revuelo. Hace un año, en Transfermarkt, Dante explicó su filosofía: «Quiero que mis jugadores se levanten felices de ir a entrenar, que sientan que con este entrenador siempre se divierten y aprenden». Y, de paso, quizá también ganemos alguna copa.
De Lille a Niza, pasando por Múnich: las etapas de la carrera de Dante en Europa.
Periodo Club 2004-2006 OSC Lille 2006–2007 Royal Charleroi 2007–2009 Standard de Lieja 2009-2012 Borussia Mönchengladbach 2012-2015 Bayern de Múnich 2015–2016 VfL Wolfsburgo desde 2016 OGC Niza