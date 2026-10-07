AFP
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«Un viaje legendario»: el director deportivo del Barcelona, Deco, rinde el homenaje definitivo a Lionel Messi tras la emotiva retirada de Argentina
Deco celebra una asociación legendaria
El recorrido internacional de Messi llegó a su fin de forma contundente, ya que Argentina se impuso con comodidad por 3-0 a Benín. Fue una noche marcada por la emoción a flor de piel, con aficionados y compañeros de equipo llorando mientras el ocho veces ganador del Balón de Oro ponía fin a su etapa con Argentina. Entre quienes encabezaron los homenajes estuvo Deco, que compartió una parte importante de su carrera con el pequeño genio en Cataluña.
Deco acudió a las redes sociales para expresar su admiración por su excompañero y destacar el impacto que Messi ha tenido en este deporte a nivel global. En Instagram, el ejecutivo portugués señaló: "Un recorrido legendario con la selección argentina. Enhorabuena por cada capítulo de una carrera increíble. ¡El fútbol y todos los que aman este deporte te dan las gracias, Leo!"
El Barcelona honra al chico de oro
El club catalán también quiso dejar constancia de la ocasión con un mensaje formal a su mejor jugador de todos los tiempos. En lugar de una gráfica estándar de postpartido, el club esperó hasta el pitido final del choque ante Benín, en el que Messi se despidió con un gol y dos asistencias, para publicar un emotivo comunicado. Eligieron hacer referencia a su temprano éxito, en concreto a la medalla de oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, que sirvió como trampolín para su futuro dominio internacional.
En un comunicado publicado en sus canales oficiales, el Barcelona dijo: "Desde aquella medalla de oro en Pekín 2008 hasta una carrera inolvidable, haciendo historia en cada paso del camino con Argentina. Enhorabuena, Leo, por seguir haciendo aún más icónica la camiseta de Argentina" Este reconocimiento refleja el deseo del club de seguir vinculado al legado de Messi, pese a su controvertida salida al Paris Saint-Germain en 2021 y su posterior marcha al Inter Miami de la Major League Soccer.
Preguntas sobre una despedida en el Camp Nou
Ahora que Messi se está alejando de la actividad internacional, la atención se ha centrado de forma natural en cuándo colgará definitivamente las botas a nivel de clubes. Esta realidad ha intensificado las peticiones para que el Barcelona organice un homenaje o un partido de despedida en condiciones en el Camp Nou. Para muchos aficionados, la forma en que Messi dejó el club, mediante una rueda de prensa entre lágrimas sin la oportunidad de despedirse de un estadio lleno, sigue siendo una importante fuente de frustración.
La relación entre el entorno del jugador y el presidente del club, Joan Laporta, ha sido descrita como disfuncional en los años posteriores a su salida. A pesar de los intentos de traerlo de vuelta antes de su marcha a Estados Unidos, el acuerdo nunca se materializó. Laporta ha reconocido recientemente que, aunque Messi tenía otros planes para su carrera inmediata, la posibilidad de un partido homenaje sigue siendo una prioridad para la directiva, que busca reparar la relación fracturada con su antiguo capitán.
- Getty Images Sport
El último capítulo de un icono
La salida de Messi de la escena internacional marca el principio del fin de una era de dominio futbolístico. A lo largo de su etapa con Argentina, pasó de ser un joven sometido a escrutinio a convertirse en un icono nacional que por fin entregó la Copa América y la Copa del Mundo. Su última aparición contra Benín fue una celebración de esa transformación, demostrando que, incluso en el ocaso de su carrera, sigue siendo una fuerza decisiva sobre el terreno de juego. Cuando cae el telón sobre su etapa con la selección nacional, el foco se desplaza por completo a sus hazañas a nivel de clubes en Florida.
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