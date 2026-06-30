Un verano caluroso... Los vientos de Arabia Saudí soplan sobre el castillo del Al-Ahly

El club Neom ha iniciado los trámites para fichar al mediocampista del Al-Ahly, Imam Ashour, tras su destacado rendimiento con club y selección de Egipto.
El Neom presentó una oferta de seis millones de dólares: cuatro fijos y dos en variables por objetivos del jugador y del equipo.
Sin embargo, el Al-Ahly rechazó de inmediato la propuesta, alegando que no refleja el nivel ni el valor de mercado del jugador.
Pidió diez millones: ocho fijos y dos en variables, señal de su intención de retenerlo.
El Al-Ahly insiste en esa cifra porque considera a Ashour una pieza clave en el centro del campo, gracias a su técnica, su capacidad de conexión entre líneas, sus goles y su presencia física.
En sus más de 80 partidos con el Al-Ahly ha marcado cerca de 30 goles y dado más de 15 asistencias, y ha resultado clave en varios títulos nacionales y continentales, lo que lo consagra como una de las estrellas de la «Fortaleza Roja».
Su salida se planteó antes, pero el club lo reconsideró y decidió retenerlo al constatar su influencia.
Su buen rendimiento con Egipto en el Mundial 2026 ha elevado aún más su cotización, atrayendo el interés de clubes saudíes y del Golfo.
Aunque el Al-Ahli se mantiene firme, las negociaciones continúan a la espera de que Neom mejore su oferta para ajustarse a las exigencias del club egipcio.