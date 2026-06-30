Un verano caluroso... Los vientos de Arabia Saudí soplan sobre el castillo del Al-Ahly

Al-Riyad está cerca de fichar al extremo egipcio Mahmoud Hassan «Trezeguet» procedente del Al-Ahly.

Trezeguet, de 31 años, tiene contrato con el Al-Ahly hasta 2030, tras regresar en 2025 tras una extensa trayectoria en Europa.

Las conversaciones entre el club de Riad y el jugador, de 31 años, están muy avanzadas, sobre todo en lo referente a sus condiciones personales, por lo que su llegada a la liga saudí parece inminente.

Su deseo de vivir una nueva experiencia en la Liga Roshen de Arabia Saudí ha acelerado las conversaciones, y aunque otros clubes se interesaron, la determinación del jugador y la seriedad del Al-Riyad han acercado posturas.

El traspaso se formalizará tras la participación de Trezeguet con Egipto en el Mundial 2026, pues el jugador prefiere centrarse en la selección antes de definir su futuro.

Con Egipto, marcó el tercer gol en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en el Mundial 2026, demostrando su nivel.

Con el Al-Ahly ha disputado 32 partidos, marcado 18 goles y dado una asistencia, demostrando su peso ofensivo.