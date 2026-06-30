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Saudi Arabia - Ahly SCchatgpt
Karim Malim

Traducido por

Un verano caluroso... Los vientos de Arabia Saudí soplan sobre el castillo del Al-Ahli

FEATURES
Al Ahly SC
Neom SC
Al Hazem
Al Riyadh
Trezeguet
E. Ashour
M. Ben Romdhane
Egipto
Arabia Saudí
Túnez
Argelia
Marruecos

Trezeguet, Ashour y Ben Ramadan, en el centro de la acción

El Al-Ahly egipcio afronta un nuevo reto en el mercado de fichajes: varios clubes saudíes buscan a sus estrellas, aprovechando el auge de la Liga Roshen.

Los clubes de Riad, Neom y Al-Hazm negocian el fichaje de tres de sus figuras: Mahmoud Hassan «Trezeguet», Imam Ashour y el tunecino Mohamed Ali Ben Ramadan. Si los clubes saudíes aceptan las condiciones del Al-Ahli, estas negociaciones podrían cambiar el plantel de cara a la próxima temporada.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Riad está a punto de cerrar el fichaje de Trezeguet

    Al-Riyad está cerca de fichar al extremo egipcio Mahmoud Hassan «Trezeguet» procedente del Al-Ahly.

    El jugador, de 31 años, tiene contrato con el Al-Ahly hasta 2030, tras regresar en 2025 tras una extensa trayectoria en Europa.

    Las conversaciones entre el club de Riad y el jugador, de 31 años, están muy avanzadas, sobre todo en lo referente a sus condiciones personales, por lo que su llegada a la liga saudí parece inminente.

    Su deseo de vivir una nueva experiencia en la Liga Roshen de Arabia Saudí ha acelerado las conversaciones, y aunque otros clubes se interesaron, la firmeza del jugador y la seriedad del Al-Riyad han acercado posturas.

    El traspaso se formalizará tras la participación de Trezeguet con Egipto en el Mundial 2026, pues el jugador prefiere centrarse en la selección antes de definir su futuro.

    Con Egipto, marcó el tercero en la victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda en el Mundial 2026, demostrando su nivel.

    Con el Al-Ahly ha disputado 32 partidos, marcado 18 goles y dado una asistencia, demostrando su peso ofensivo.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neom se enfrenta a las exigencias económicas del Al-Ahly para fichar a Imam Ashour

    El club Neom ha iniciado los trámites para fichar al mediocampista del Al-Ahly, Imam Ashour, tras su destacado rendimiento con club y selección de Egipto.

    El Neom presentó una oferta de seis millones de dólares: cuatro fijos y dos en variables por objetivos del jugador y del equipo.

    Sin embargo, el Al-Ahly la rechazó de inmediato, alegando que la cifra no refleja el nivel deportivo ni el valor comercial del jugador, quien se ha erigido en una de sus principales estrellas en las dos últimas temporadas.

    Pidió diez millones: ocho fijos y dos en variables, señal de su deseo de retenerlo.

    El Al-Ahly insiste en esa cifra porque el jugador es clave en el centro del campo, destaca por su técnica, su capacidad de conexión entre líneas, su aportación goleadora y su presencia física.

    En sus más de 80 partidos con el Al-Ahly ha marcado cerca de 30 goles y dado más de 15 asistencias, y ha resultado clave en varios títulos nacionales y continentales, lo que le consagra como una de las estrellas de la «Fortaleza Roja».

    Su salida se planteó antes, pero la directiva lo reevaluó y decidió retenerlo al constatar su gran influencia.

    Su buen rendimiento con Egipto en el Mundial 2026 ha elevado aún más su cotización, atrayendo el interés de clubes saudíes y del Golfo.

    Aunque el Al-Ahli se mantiene firme, las negociaciones continúan a la espera de que Neom mejore su oferta para cumplir con las exigencias del club egipcio.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH17-PALMEIRAS-AHLYAFP

    Al-Hazm fichará a Mohamed Ali bin Ramadan.

    El interés saudí no se ha limitado a Trezeguet e Imam Ashour: Al-Hazm negocia para fichar al centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Ramadan.

    La directiva ya tramita su fichaje, siguiendo la recomendación del técnico tunecino Jalal Al-Qadri, quien lo ve capaz de liderar el centro del campo la próxima temporada.

    El club busca jugadores con experiencia internacional y calidad técnica, y Ben Ramadan destaca por su capacidad para construir juego, conectar líneas y crear ocasiones.

    El jugador tunecino tiene contrato con el Al-Ahly hasta junio de 2029, tras llegar en verano de 2025 procedente del Ferencváros húngaro en una operación que generó gran interés.

    Aunque llegó hace pocos meses, su rendimiento ya ha atraído a varios clubes; Al-Hazm confía en convencer al Al-Ahly para ficharlo este verano.

  • emam ashour ben romdhane trezeguetchatgpt

    El Al-Ahly se enfrenta a una dura prueba

    Las recientes ofertas de clubes saudíes por varios jugadores del Al-Ahly confirman que el equipo egipcio tiene futbolistas que atraen a los grandes de la región. La directiva debe decidir si mantiene el núcleo del plantel o acepta los millonarios traspasos.

    Mientras el mercado de fichajes sigue abierto, todas las opciones están sobre la mesa: que el trío se quede o que alguno se marche. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro del Al-Ahly, ante la creciente tentación que representa la liga saudí, que sigue fichando a las principales estrellas del fútbol árabe.