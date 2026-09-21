Messi acudió a las redes sociales para compartir un emotivo mensaje antes de su última aparición con Argentina, limitándose a decir: «Un último partido. Una camiseta para toda la vida».

En un vídeo publicado recientemente, se le ve sustituyendo una camiseta estándar de la selección por una camiseta especial de Adidas de Argentina con su nombre y el icónico número 10 en dorado, antes de coger unas botas blancas. Lionel Scaloni ha incluido a Messi en la convocatoria para enfrentarse a Benín el 6 de octubre en El Monumental, que tiene capacidad para 84.000 espectadores. Este partido sirve como homenaje oficial a Messi, que anunció su retirada internacional en agosto.