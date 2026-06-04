El 1. FC Köln aceptará los 50 millones de euros que ofrece el FC Brentford por el joven delantero de 19 años, según el diario *Bild*.
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¡Un traspaso histórico! El 1. FC Köln aceptará la gigantesca oferta por Said El Mala
La cláusula de rescisión base sería de 45 millones de euros, más otros cinco millones en bonificaciones accesibles. La oferta incluye un 15 % de participación en una futura venta. El Mala firmaría con el Brentford hasta 2030 y ganaría cuatro millones de euros por temporada.
El plazo vence el viernes: los Bees esperan una respuesta positiva de Colonia. Antes, el director deportivo, Thomas Kessler, debe presentar el acuerdo al Comité Conjunto del club, un mero trámite, al igual que el consentimiento de la madre de El Mala, quien negocia en su nombre. El traspaso podría cerrarse este fin de semana.
El Mala se convertiría de inmediato en la venta más cara de la historia del Colonia, superando a Anthony Modeste, traspasado en 2018 al TJ Quanjian de China. También batiría el récord de fichaje más caro del Brentford. Hasta ahora, los fichajes más caros del club fueron Dango Ouattara, por 42,8 millones (procedente del AFC Bournemouth), e Igor Thiago, por 33 millones (del Club Brugge).
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Said El Mala informó al BVB que no participará por su hermano Malek.
Aún no se sabe si Malek El Mala, hermano de Said, fichará también por el Brentford. Ambos tienen una relación muy estrecha y comparten piso. Ya se incorporaron juntos al Viktoria de Colonia. Sin embargo, en ese club Malek juega solo con el filial en la Regionalliga West. La temporada pasada marcó cinco goles en 13 partidos, aunque una rotura muscular lo mantuvo de baja casi medio año.
Esa estrategia les costó una oferta del BVB: en 2024 Said rechazó al Borussia Dortmund porque el club no quería fichar también a Malek. «Con eso, para mí se acabó», declaró en una entrevista doble con 11Freunde. Para Said no hay duda de que su hermano, dos años mayor, también llegará lejos: «Estoy seguro al cien por cien de que Malek seguirá el mismo camino».
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Said El Mala: Polémica por la no nominación de Kwasniok al Mundial
El Mala ya había despertado el interés de varios equipos, además de los Bees, gracias a su impresionante temporada de debut en la Bundesliga. Al parecer, el FC Bayern también lo seguía de cerca. Sin embargo, el Brighton & Hove Albion, dirigido por el alemán Fabian Hürzeler, se perfiló como favorito. Los Seagulls no quisieron pagar los 50 millones que pedía el Effzeh y ofrecieron como máximo 35.
En su primera temporada fue clave para la permanencia del Effzeh: disputó los 34 partidos, marcó 13 goles y dio cinco asistencias. Durante la temporada surgieron controversias por el trato que el entonces entrenador, Lukas Kwasniok, le dispensaba: solía usarlo como revulsivo, lo que muchos no entendían. Cuando Kwasniok dejó el club en marzo, El Mala publicó un vídeo celebrando con su compañero Ragnar Ache.
Bajo René Wagner, su sucesor, fue titular en todos los encuentros siguientes y anotó tres goles más. Aun así, no logró la convocatoria para el Mundial con Alemania.
«Ha jugado una gran segunda vuelta, ha marcado bien», reconoció Julian Nagelsmann en la rueda de prensa de la convocatoria a finales de mayo, aunque también explicó las razones de su decisión. «Por supuesto, encaja muy bien en la filosofía de juego del Colonia. La pregunta era: ¿está ya preparado para nuestra filosofía de juego en otra zona de ataque? Si se mira el mapa de calor del Colonia, se ve que está cerca de la propia portería».