Digne regresaría al PSG trece años después. En 2013 el club parisino lo fichó al Lille por 15 millones de euros. Con el equipo de la capital ganó dos ligas, luego jugó cedido en la Roma y más tarde fichó por el Barcelona.

Tras tres años y medio y tres títulos (1 Liga y 2 Copas) en Cataluña, se marchó a Inglaterra, primero al Everton y, en 2022, al Aston Villa, con el que este año ganó la UEFA Europa League.