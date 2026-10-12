Preguntado por si un «tirón de orejas» al Manchester City haría que la Premier League perdiera el control de su propio producto y sufriera un grave daño de imagen ante una audiencia mundial, Mills, exdefensor del Manchester City, que habló en colaboración con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, declaró a GOAL: «Si todo queda en un tirón de orejas, es una farsa absoluta.

»Al Everton lo sancionaron por uno o dos cargos. A [Nottingham] Forest, igual. Seis puntos, cuatro puntos, por un par de cargos, y hablaron abiertamente de ello. Fueron honestos al respecto. Bueno, quizá Forest no tanto, pero el Everton fue muy claro.

»El Everton tuvo mala suerte por la situación del estadio. Porque, obviamente, sancionaron a su propietario y le retiraron fondos al club, y le quitaron seis puntos. Así que eso hay que cambiarlo.

»Estamos hablando de siete infracciones graves, ¿no? Sé que hay 114, pero está claro que hubo siete u ocho temporadas en las que el dopaje financiero fue enorme. Y ese es el mayor problema.

»Creo que habrá que examinar esas siete u ocho temporadas y decir: “Bueno, eso es por lo que realmente hay que castigarlos, y con dureza”. Y luego está el hecho de que no han colaborado y han retrasado el proceso todo lo posible. Por eso se les podría imponer una sanción adicional.

»Así es como funciona el sistema judicial. Te multan por exceso de velocidad, reconoces lo que has hecho, lo admites y te quitan tres puntos. Vas a juicio, recurres, pierdes y te quitan seis puntos. No debería ser tan complicado, ¿no? Para mí, una sanción por siete temporadas sería apropiada».