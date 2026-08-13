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¡Un tipo ingenioso y un bromista! Cómo es realmente Jason Wilcox, director de fútbol del Manchester United, según un excompañero del Blackburn campeón de la Premier League
Wilcox pasó un tiempo en el Manchester City, el Southampton y el Manchester United
Nacido en Bolton, Wilcox se formó en la cantera del Blackburn hasta convertirse en una de las figuras del primer equipo de los Rovers. Disputó más de 270 partidos durante una etapa de 10 años en el primer equipo, ayudando a conquistar el título de la máxima categoría inglesa en 1994-95. También sumó tres internacionalidades con Inglaterra.
Se alejó del fútbol tras retirarse en 2006, después de pasar por Leeds, Leicester y Blackpool, pero regresó a un entorno familiar en 2012 al incorporarse al cuerpo técnico de la academia del Manchester City. Más tarde llegó a ser director allí.
El Southampton le atrajo a St Mary’s en enero de 2023, donde reforzó su reputación como director de fútbol. Ahora ocupa el mismo cargo en el Manchester United, después de haberse incorporado inicialmente como director técnico en abril de 2024.
El exjugador, de 55 años, tiene mucho peso en decisiones importantes de reclutamiento sobre el terreno de juego y en el banquillo, con Michael Carrick elegido para suceder a Ruben Amorim, y se encuentra trabajando bajo los focos más intensos.
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¿Qué tipo de persona es Wilcox, director del Manchester United?
Hace falta tener la piel gruesa para prosperar en un negocio tan exigente y tan marcado por los resultados, pero qué tipo de personalidad tiene Wilcox. Cuando le plantearon esa pregunta a Hendry, el exdefensa del Blackburn, que hablaba en asociación con IvyBet, contó a GOAL: «Obviamente es una persona muy inteligente. Era un futbolista inteligente.
«Jason era bueno. Jason era muy efectivo como extremo, con Jason en la izquierda y Stuart Ripley en la derecha. Y cuando tienes a dos delanteros, Alan Shearer y Chris Sutton, aprovechando lo que ellos les daban, por eso estos chicos prácticamente le ganaron la Premiership al Blackburn. Pero también estaba el suministro.
«La posición de Jason, la verdad, nunca habría pensado que eso pudiera pasar, que acabaría en esa posición. Pero luego sí que lo hizo bien después de su carrera. Tuvo un negocio y luego estuvo en la academia del Man City, fue creciendo en la academia del Man City hasta ser el jefe de la Academia, vino el Southampton a por él y desde Southampton en adelante le ha ido realmente bien.
«Y eso no me sorprende porque era un futbolista inteligente. A veces, buenos y grandes futbolistas no se convierten en grandes entrenadores ni en grandes mánagers. Pero Jason tomó un camino distinto.
«Estoy seguro de que tenía un buen negocio privado en marcha en su vida y acabó en el City, creciendo y ascendiendo allí en la academia del Man City como entrenador, y luego desempeñando todas estas funciones diferentes.
«Eso sí, es un tipo divertido. Jason era muy agudo, muy rápido de reflejos. Imitaba muy bien a Ray Harford y a Kenny [Dalglish]. Hacía un par de muy buenas imitaciones del míster y de Ray, que en paz descanse. Y también de Tony Parkes, que en paz descanse. Jason era un cómico, si soy sincero».
¿Deberían los entrenadores tener más voz en los fichajes?
Wilcox ayuda ahora a dictar la política de fichajes en Old Trafford. Ese tipo de cargos ha atraído críticas a lo largo de los años, a medida que se han vuelto cada vez más habituales, pero ¿cuál es el mejor enfoque?
Ante esa cuestión, y mientras los entrenadores ven cómo se toman grandes decisiones por encima de sus cabezas, Hendry añadió: «El juego ha evolucionado. Así que la captación, eso ya es un trabajo en sí mismo.
»Para alguien ajeno a esto, piensas en todas estas cosas diferentes, en los criterios que tienen los jugadores, y hoy en día lo analizan todo al más alto nivel, lo analizan todo. Hablan de sus aspectos sociales, de su crianza, retroceden muchísimo al estudiar estas cosas. Y lo entiendo, pero no sé hasta qué punto todo eso afecta realmente a ese individuo como futbolista.
»Sí creo que el mánager, el entrenador, el hombre, el tipo que elige al equipo el sábado para jugar ese partido, debería tener voz sobre quién forma parte de la plantilla. Y sé que no siempre es así porque está la financiación y todo lo demás, hay muchísimas cosas diferentes en las que pensar.
»Y cuando hablo de financiación me refiero a cuál es el presupuesto que tienen para gastar, los salarios y todo lo demás. Todo eso se va a tener en cuenta porque el club tiene que estar bien gestionado. También lo entiendo, pero sí creo que el hombre principal debería tener algo de influencia sobre lo que busca incorporar a su plantilla».
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El Manchester United, presionado para ganar un trofeo en 2026-27
Carrick estará en contacto habitual con Wilcox y el resto de la directiva del United, mientras que jugadores como Youri Tielemans y Andrey Santos se incorporarán a su plantilla este verano. El Manchester United está siendo vinculado con el lateral izquierdo del Newcastle Lewis Hall y con varios futbolistas de perfil ofensivo.
No se ha añadido ningún gran título al palmarés de Old Trafford en las dos últimas temporadas, y quienes operan en todos los niveles de mando, desde el copropietario hasta el portero suplente, están bajo presión para ayudar a conseguir un éxito tangible en 2026-27.
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