Hace falta tener la piel gruesa para prosperar en un negocio tan exigente y tan marcado por los resultados, pero qué tipo de personalidad tiene Wilcox. Cuando le plantearon esa pregunta a Hendry, el exdefensa del Blackburn, que hablaba en asociación con IvyBet, contó a GOAL: «Obviamente es una persona muy inteligente. Era un futbolista inteligente.

«Jason era bueno. Jason era muy efectivo como extremo, con Jason en la izquierda y Stuart Ripley en la derecha. Y cuando tienes a dos delanteros, Alan Shearer y Chris Sutton, aprovechando lo que ellos les daban, por eso estos chicos prácticamente le ganaron la Premiership al Blackburn. Pero también estaba el suministro.

«La posición de Jason, la verdad, nunca habría pensado que eso pudiera pasar, que acabaría en esa posición. Pero luego sí que lo hizo bien después de su carrera. Tuvo un negocio y luego estuvo en la academia del Man City, fue creciendo en la academia del Man City hasta ser el jefe de la Academia, vino el Southampton a por él y desde Southampton en adelante le ha ido realmente bien.

«Y eso no me sorprende porque era un futbolista inteligente. A veces, buenos y grandes futbolistas no se convierten en grandes entrenadores ni en grandes mánagers. Pero Jason tomó un camino distinto.

«Estoy seguro de que tenía un buen negocio privado en marcha en su vida y acabó en el City, creciendo y ascendiendo allí en la academia del Man City como entrenador, y luego desempeñando todas estas funciones diferentes.

«Eso sí, es un tipo divertido. Jason era muy agudo, muy rápido de reflejos. Imitaba muy bien a Ray Harford y a Kenny [Dalglish]. Hacía un par de muy buenas imitaciones del míster y de Ray, que en paz descanse. Y también de Tony Parkes, que en paz descanse. Jason era un cómico, si soy sincero».