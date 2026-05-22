Bender sustituye en el campus del Bayern a Leonard Haas, quien pasa al equipo sub-19. Bender declaró: «Es un privilegio asumir esta responsabilidad en el FC Bayern. Desde el principio, las conversaciones han sido muy positivas. Estoy deseando afrontar este reto y seguir creciendo aquí».
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«Un tipo estupendo»: un exjugador del 1860 Múnich se convierte en entrenador de la cantera del FC Bayern
Bender pasó gran parte de su carrera en el Bayer Leverkusen y disputó más de 300 partidos en la Bundesliga, además de 19 encuentros con la selección absoluta de Alemania.
Curiosidad: formado en las inferiores del 1860 Múnich, debutó como profesional en 2006 y en 2009 fichó por el Leverkusen.
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Lars Bender ficha por el FC Bayern procedente del Wacker Burghausen
Tras retirarse como jugador, Bender se dedicó a entrenar, trabajando en las categorías inferiores de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y en el SpVgg Unterhaching. En enero de 2025 se hizo cargo del Wacker Burghausen de la Liga Regional. El Wacker terminó la temporada pasada en novena posición. Bender ya anunció hace unas semanas que dejará Burghausen en verano.
En el FC Bayern están encantados con su llegada. «Tiene gran experiencia como jugador y ya ha entrenado en categorías inferiores y en primer equipo», afirmó Michael Wiesinger, director deportivo y de desarrollo de cantera. «Además, es un tipo estupendo; desde la primera conversación notamos su entusiasmo por la tarea».