Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
الدوسري - صلاح - محرزai - Gemini
GOAL

Traducido por

Un terremoto sacude a Al-Dosari, Salah y Mahrez... ¿Ha terminado la era de la invulnerabilidad futbolística?

FEATURES
M. Salah
R. Mahrez
Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup
RD Congo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
Salem Mohammed Al-Dossari
1ª División
Al Ahli
Al Hilal
Liverpool
Egipto
Argelia
Bélgica
EE. UU.
República Democrática del Congo
Argentina
Arabia Saudí
Inglaterra

Una grave crisis acecha al trío de oro

Cuando el marcador electrónico anuncia el cambio de una gran estrella, ya no es solo una decisión técnica, sino el reflejo de una nueva realidad en el fútbol moderno.

En el Mundial 2026, la “inmunidad de las estrellas” que siempre rodeó a jugadores como Mohamed Salah, Riyad Mahrez o Salem Al-Dossari parece desaparecer ante la prioridad de lo táctico y lo físico.

La discusión ya no es si son importantes o muy técnicos, sino cómo aprovecharlos al máximo: cuántos minutos jugar y si pueden aguantar partidos completos como en sus mejores tiempos.


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un terremoto sacude a los tres líderes

    Por años, el público los vio jugar hasta el final: eran líderes y armas ofensivas de sus selecciones.

    Sin embargo, en este Mundial ya se escuchan voces que piden cambiarlos o usarlos como recambio, ante mayores exigencias físicas y tácticas.

    ¿Será el Mundial de 2026 el que derribe las últimas barreras en torno a las grandes estrellas? ¿O estamos ante una nueva era donde ningún jugador, por grande que sea, se salvará del recambio?

    • Anuncios
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah... Un cambio que no le quita mérito.

    Mohamed Salah es el más equilibrado del trío. El astro egipcio no ha recibido críticas por su nivel técnico y, ante Bélgica, mostró que aún puede marcar la diferencia y liderar el ataque con eficacia.

    Lo más llamativo no fue su actuación, sino que Hossam Hassan lo sustituyera en el último cuarto de hora. Hace unos años, sacar a “Mo” de un partido decisivo parecía impensable; hoy es una decisión más del banquillo.

    No se trata de un bajón en su nivel, sino de una nueva filosofía: el técnico ya no lo ve como un símbolo que debe terminar todos los partidos, sino como un pieza del sistema que puede descansar o salir según el partido y su edad.

    Su cambio no indica pérdida de valor, sino que el fútbol actual prima la gestión realista sobre los grandes nombres.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Riyad Mahrez: de capitán a suplente

    Aunque Salah fue sustituido tras una buena actuación, la situación de Riyad Mahrez parecía más delicada tras la goleada de Argentina sobre Argelia por 3-0.

    El seleccionador, Vladimir Petković, sorprendió al dejarlo en el banquillo hasta la segunda parte, lo que reavivó el debate sobre su preparación física y su ritmo en los grandes partidos.

    Durante años ha sido clave en Argelia y una de las mayores estrellas del fútbol árabe y africano, pero ahora la discusión no es sobre su talento, sino sobre cómo aprovecharlo mejor.

    Unos creen que aún debe ser titular, otros piensan que aporta más entrando en momentos clave; en cualquier caso, ya no se da por sentado su lugar en el once.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem Al-Dosari... Cuando el banquillo fue una opción.

    En los últimos años, Salem Al-Dossari ha sido uno de los referentes del fútbol saudí, un jugador en el que la afición confiaba en los momentos clave por sus habilidades y capacidad para decidir partidos.

    Sin embargo, en el debut mundialista ante Uruguay, el capitán de «Los Verdes» mostró un nivel por debajo de lo esperado.

    Durante el partido, Al-Dosari estuvo lejos de su nivel habitual y no aportó el peso ofensivo esperado, Le faltaron sus arrancadas y regates habituales, y perdió duelos individuales sin generar peligro en el último tercio.

    Lee también... Salem Al-Dosari: «La suerte no nos acompañó ante Uruguay»

    Con el paso de los minutos la grada pidió su cambio, pero el técnico Georgios Donis lo mantuvo hasta el final, decisión que recibió más críticas que la propia actuación del jugador.

    La polémica no versó sobre la trayectoria de Al-Dosari, sino sobre una idea cada vez más aceptada: una gran estrella, por valiosa que sea, no debe escapar a los cambios cuando sus condiciones técnicas o físicas lo requieran.

    Así, tras el duelo con Uruguay, el debate pasó de los elogios al capitán a plantear si conviene dosificar sus minutos para aprovechar su experiencia sin afectar su rendimiento físico.

  • El fútbol moderno ignora la historia

    Mohamed Salah, Riyad Mahrez y Salem Al-Dossari no solo comparten fama; también encarnan una generación que ha vivido momentos clave con sus selecciones y clubes, y que ha sostenido las ilusiones de toda una afición durante años.

    Sin embargo, el fútbol moderno es más implacable: más rápido, con menos espacios y mayor intensidad de carrera y presión. Además, los datos físicos rigen las decisiones técnicas.

    Antes, el técnico dudaba en sustituir a su estrella por miedo a la afición o a la prensa; hoy, el bienestar del equipo y la forma física cuentan más que los nombres.

    Por eso ya no sorprende que Mohamed Salah sea sustituido pese a su buen rendimiento con Egipto, que Riyad Mahrez empiece el Argelia-Argentina en el banquillo o que la afición saudí pida la salida de Salem Al-Dossari tras su bajo nivel frente a Uruguay.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    ¿Ha expirado la inmunidad?

    El Mundial 2026 quizá no sea el fin de Mohamed Salah, Riyad Mahrez o Salem Al-Dossari, pero podría acabar con la idea de su «inviolabilidad absoluta».

    Los tres conservan experiencia, calidad y capacidad de desequilibrar, pero ya no están exentos de las decisiones técnicas o físicas que antes no les afectaban.

    El fútbol ha cambiado, y con él la visión de la afición y de los entrenadores; ya no se pregunta «¿Se puede sustituir a la estrella?», sino «¿Cuándo es su sustitución la mejor decisión para el equipo?».

    Y quizá ahí radique la verdadera historia del Mundial 2026: no el declive de las estrellas, sino la caída del mito de su intocabilidad.