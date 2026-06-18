Un terremoto sacude a Al-Dosari, Salah y Mahrez... ¿Ha terminado la era de la invulnerabilidad futbolística?

Cuando el marcador electrónico anuncia el cambio de una gran estrella, ya no es solo una decisión técnica, sino el reflejo de una nueva realidad en el fútbol moderno.

En el Mundial 2026, la “inmunidad de las estrellas” que siempre rodeó a jugadores como Mohamed Salah, Riyad Mahrez o Salem Al-Dossari parece desaparecer ante la prioridad de lo táctico y lo físico.

La discusión ya no es si son importantes o muy técnicos, sino cómo aprovecharlos al máximo: cuántos minutos jugar y si pueden aguantar partidos completos como en sus mejores tiempos.



