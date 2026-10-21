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Un terremoto que va más allá del descenso: el Manchester City, ante una amenaza sin precedentes

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
Inglaterra

¿Pierde el club su identidad?

El caso de las infracciones financieras atribuidas al Manchester City ha entrado en una fase más delicada durante las últimas horas.

La Autoridad Independiente de Regulación del Fútbol en Inglaterra (IFR) reveló que posee una competencia que le permite sancionar al City con algo más que eso.

Y pese a que el Manchester City apeló la sentencia dictada en su contra, las declaraciones del presidente de la autoridad, David Kogan, abrieron la puerta a la posibilidad de adoptar medidas que vayan más allá de las sanciones deportivas y económicas, hasta alcanzar el futuro de la propiedad misma del club, al tiempo que subrayó que la autoridad no se precipitará en tomar una decisión antes de que se esclarezcan los resultados de la apelación.



  • Un giro sin precedentes en el caso del City

    El sitio web de Goal recogió las declaraciones de Kogan en el pódcast "The Rest Is Football", donde aclaró los límites de las competencias otorgadas al organismo, subrayando su capacidad para obligar a los propietarios del Manchester City a renunciar a la propiedad del club si considera que la forma de gestionarlo no cumple con los estándares exigidos.

    Kogan insistió en que hablar de medidas concretas en este momento es prematuro, dado que continúa la apelación del Manchester City, y afirmó: "Tenemos la facultad de exigir a los propietarios que se aparten del club si consideramos que lo están gestionando de una manera que carece de eficiencia, justicia o integridad".

    Y cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se nieguen a renunciar al club, su respuesta fue tajante: "No, no, no. Tenemos autoridad absoluta para hacerlo".

    Kogan también abordó la posibilidad de que el organismo abra una investigación independiente sobre la conducta del Manchester City, aclarando que no emitirá un juicio previo antes de que se esclarezcan todos los aspectos del caso.

    Y añadió: "No permitiré que se me presione para adoptar ninguna postura sobre este asunto antes de que obtengamos respuestas a todas esas preguntas. Después de eso, tendremos que decidir si abrimos una investigación propia, llegamos a una conclusión al respecto y determinamos las medidas que vamos a tomar. Adelantarse a estos pasos sería un error garrafal".

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  • La trayectoria de las investigaciones y la condena

    Una comisión independiente concluyó recientemente que el Manchester City eludió la normativa de la Premier League durante nueve temporadas, después de haber concertado, según los resultados de la investigación, acuerdos comerciales ficticios que contribuyeron a inflar los ingresos o a reducir los costes en más de 900 millones de libras esterlinas.

    La comisión también concluyó que el club realizó esfuerzos concertados para obstaculizar la investigación de la Premier League sobre esos acuerdos comerciales, lo que sitúa al club ante la posibilidad de afrontar sanciones sin precedentes.

    Sin embargo, el City presentó un recurso oficial contra el fallo inicial, y el caso sigue a la espera de lo que resulte de este paso antes de determinar el camino a seguir.

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