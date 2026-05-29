Getty Images Sport
Traducido por
¿Un tatuaje para Julian Nagelsmann? El seleccionador alemán se «disparó en el pie», reveló el lateral izquierdo tras una apuesta sobre el Mundial
Las aspiraciones de Alemania en el Mundial tienen un toque «tatuado»
El vínculo entre Nagelsmann y la selección alemana se fortalece rumbo al Mundial 2026. Durante la presentación de la convocatoria, el técnico bromeó sobre hacerse un tatuaje con Raum si ganan el torneo en Norteamérica, y admitió que le asusta más compartir aguja con el lateral, ya lleno de tatuajes, que la propia presión de una final.
Como cita Bild, el técnico bromeó: «Lo que más me asusta es nuestro tatuaje a juego si ganamos el Mundial. No porque me dé miedo hacérmelo, sino porque creo que no encontraremos suficiente espacio en tu máquina de tatuar».
- Getty Images Sport
Raum insiste en que Nagelsmann no puede eludir el acuerdo
Raum respondió rápido a los comentarios e insistió en que aún habría espacio para otro tatuaje si Alemania ganaba el trofeo. El capitán del RB Leipzig también sugirió que a Nagelsmann le costaría ahora echarse atrás en el acuerdo.
El defensa dijo: «No, no. Siempre se puede encontrar un hueco libre. Todavía me quedan algunos libres. Ni siquiera hemos hablado del diseño, pero con esa declaración Julian se metió en un lío: ahora no podrá echarse atrás. Sería genial hacerlo y quiero estar allí cuando suceda».
Raum desvela las grandes ambiciones de Alemania
Aunque la apuesta del tatuaje aporta un toque de diversión a la previa, Raum se toma muy en serio las ambiciones de Alemania en la escena internacional. Cree que el equipo debe aspirar al título, como dijo Nagelsmann tras ser eliminado en la Eurocopa de casa hace dos años.
Subraya: «Cuando entro en una competición, veo el conjunto. Julian lo dijo bien tras la eliminación en la Eurocopa: tenemos que ser campeones del mundo. Decir que solo se quiere llegar a semifinales es un error. Queremos llegar lo más lejos posible: la final y el título.
«Para mí es importante que la gente de nuestro país se sienta orgullosa de cómo jugamos y de nuestra unión. Así debe brillar la selección alemana. Si nuestro nivel está a la altura y lo logramos, todos estarán contentos».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Alemania se prepara para sus partidos del Grupo E contra Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Antes, jugará dos amistosos: ante Finlandia el 31 de mayo y frente a Estados Unidos el 6 de junio.