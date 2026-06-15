¿Un talento generacional? Inglaterra hace bien en tratar a Jude Bellingham como a Paul Gascoigne y Glenn Hoddle, y David James respalda el enfoque de Thomas Tuchel

James fue convocado con Inglaterra cuando jugaban Wayne Rooney, Steven Gerrard y Paul Scholes. Entonces, como ahora, elegir la alineación era un dilema.

Los Tres Leones no aprovecharon a la leyenda del Tottenham, Hoddle, en los 80, y el talento de Gazza fue ignorado —también por Hoddle— en el Mundial de 1998.

Al preguntarle si Inglaterra ha gestionado mal a jugadores que otros países habrían convertido en pilares, James añadió: «No tuvimos éxito con esos jugadores; ganar trofeos era el éxito definitivo.

Cuando analizas a las selecciones que han triunfado, siempre encuentras un talento excepcional: Zidane en Francia, Iniesta en España, Messi en Argentina. Esos jugadores estuvieron muy por encima del resto en su época.

Por muy talentoso que sea Jude, y ya vimos en el Mundial la calidad de los rivales, hoy el nivel es tan alto que depender de una sola persona para alcanzar el éxito simplemente no funciona.

«Así que puedes aprovecharlos al máximo en ciertos momentos, pero luego debes cambiar de estrategia y usar a otros jugadores. Inglaterra ahora tiene ese equilibrio y no necesita depender de uno solo».