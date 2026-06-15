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¿Un talento generacional? Inglaterra hace bien en tratar a Jude Bellingham como a Paul Gascoigne y Glenn Hoddle, y David James respalda el enfoque de Thomas Tuchel
El «galáctico» Bellingham no tiene asegurada la titularidad con Inglaterra
Bellingham, tras superar dudas sobre su convocatoria, se ha ganado un puesto en los planes de Inglaterra para la fase final del Mundial de Norteamérica. Probablemente allí desempeñe un papel destacado.
Sin embargo, la competencia en la posición de ‘10’ es feroz y no hay garantías de que un «galáctico» del Santiago Bernabéu se asegure un puesto en el once inicial. Puede parecer extraño, dada su indudable habilidad, pero se prioriza la fuerza colectiva sobre el talento individual.
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¿Debería Inglaterra construir su equipo en torno a jugadores del nivel de Bellingham?
Al preguntársele si Bellingham debe jugar todos los partidos y el resto adaptarse a él, el exguardameta inglés James —en representación de Grosvenor Sport, que ofrece las últimas cuotasdel Mundial— dijo a GOAL: «No, no en la máxima categoría. No, no, no. Creo que todo lo que ha dicho Thomas, sobre todo acerca de esta plantilla —ahora solo pensamos en el Mundial—, muestra que el equipo está equilibrado: no hay un jugador central.
«El peligro de construir un equipo en torno a un jugador clave es que, si falla, todo se desmorona. Jude es extraordinario, pero ganar un Mundial exige que todos compartan la carga. Creo que lo que Thomas busca es aprovechar al máximo su plantilla, no depender de un solo jugador.
Habrá momentos en que Jude tomará el control, pero el sistema actual prioriza al equipo para maximizar las opciones de éxito».
Hoddle, Gazza y Scholes: ¿Ha desperdiciado Inglaterra el talento de algunos de sus jugadores?
James fue convocado con Inglaterra cuando jugaban Wayne Rooney, Steven Gerrard y Paul Scholes. Entonces, como ahora, elegir la alineación era un dilema.
Los Tres Leones no aprovecharon a la leyenda del Tottenham, Hoddle, en los 80, y el talento de Gazza fue ignorado —también por Hoddle— en el Mundial de 1998.
Al preguntarle si Inglaterra ha gestionado mal a jugadores que otros países habrían convertido en pilares, James añadió: «No tuvimos éxito con esos jugadores; ganar trofeos era el éxito definitivo.
Cuando analizas a las selecciones que han triunfado, siempre encuentras un talento excepcional: Zidane en Francia, Iniesta en España, Messi en Argentina. Esos jugadores estuvieron muy por encima del resto en su época.
Por muy talentoso que sea Jude, y ya vimos en el Mundial la calidad de los rivales, hoy el nivel es tan alto que depender de una sola persona para alcanzar el éxito simplemente no funciona.
«Así que puedes aprovecharlos al máximo en ciertos momentos, pero luego debes cambiar de estrategia y usar a otros jugadores. Inglaterra ahora tiene ese equilibrio y no necesita depender de uno solo».
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¿Quién será titular con Inglaterra en el partido inaugural del Mundial de 2026 contra Croacia?
Aún no se sabe si Bellingham será titular en el debut de Inglaterra en el Mundial 2026, el miércoles ante Croacia. La competencia incluye a Morgan Rogers, mediapunta del Aston Villa, y a Eberechi Eze, campeón de la Premier con el Arsenal.
Tuchel ya ha demostrado que no teme tomar decisiones polémicas —dejando de lado a jugadores como Phil Foden, Cole Palmer y Morgan Gibbs-White— y Bellingham sabe que ningún futbolista está por encima de los intereses de una nación.