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Un talento de 17 años del Aston Villa se presenta en el escenario europeo al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Supercopa
Haciendo historia en el escenario europeo
Madjo marcó un empate crucial para el Aston Villa contra el Paris Saint-Germain. El delantero se incorporó al club en una sorprendente operación de 12 millones de libras procedente del Metz en enero de 2026.
A pesar de fallar dos ocasiones tempranas de cabeza, el atacante siguió encontrando espacios dentro del área, y su persistencia finalmente dio sus frutos al filo del descanso.
John McGinn puso un centro preciso al segundo palo, y Madjo conectó para enviar una volea de zurda a la escuadra sin que el balón tocara el suelo, poniendo el 1-1 para el Aston Villa. Esta definición precisa marcó un momento de gran importancia para el talento emergente.
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Los expertos reaccionan al remate a bocajarro
El gol dejó impresionados a espectadores y comentaristas, ya que el Aston Villa demostró que pertenece a este escenario. En declaraciones a BBC Radio 5 Live, el exdelantero de Inglaterra Dion Dublin expresó sus impresiones sobre la incansable naturaleza del delantero durante la primera mitad. «¡Guau! El chaval no acepta un no por respuesta, no paraba de meterse en esas posiciones, yo dije que siguieran dándole oportunidades a Brian Madjo. La revienta por la escuadra desde cerca, aparta a Willian Pacho del balón con fuerza, volea con la izquierda y vaya definición. John McGinn no rechaza un centro. El entrenador les ha dicho que no rechacen ningún centro», afirmó Dublin.
Reaccionando tras un contratiempo temprano
Antes de que el delantero adolescente igualara el partido, el Paris Saint-Germain había tomado la iniciativa a mitad de la primera parte. Khvicha Kvaratskhelia demostró su calidad al adelantar al conjunto francés a los 20 minutos. Kvaratskhelia recortó hacia su pierna derecha y soltó un potente disparo que superó a Marco Bizot. Sin embargo, el Aston Villa se negó a dar un paso atrás y generó varias ocasiones. El goleador estuvo a punto de volver a marcar poco después, cuando su remate de cabeza se fue rozando el objetivo. Emi Buendia también estrelló un disparo en el poste tras combinar bien dentro del área. El conjunto inglés aumentó la presión durante los últimos 10 minutos, lo que finalmente desembocó en el histórico empate.
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¿Qué viene después?
El Aston Villa tiene por delante una segunda mitad enorme mientras busca conquistar un título europeo ante un formidable Paris Saint-Germain. El joven delantero estará, sin duda, rebosante de confianza y podría desempeñar un papel decisivo en el resultado final. Si mantiene este nivel de rendimiento, está destinado a firmar una temporada de irrupción extraordinaria en la Premier League.
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