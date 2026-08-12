AFP
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¿Un sustituto para Bruno Guimaraes? Al Newcastle United le han ofrecido la posibilidad de fichar al descartado del Inter de Milán Davide Frattesi
Newcastle ofrece a Frattesi
Según TeamTalk, al Newcastle United le han ofrecido la oportunidad de fichar al centrocampista del Inter Frattesi. El centrocampista ha sido puesto esencialmente a disposición del equipo mientras el club evalúa posibles incorporaciones para la plantilla.
Reforzar el centro del campo sigue siendo una prioridad urgente para la directiva. Asegurarse un jugador contrastado podría resultar decisivo para sus aspiraciones esta temporada.
Llenar el vacío de Guimaraes
El Newcastle sigue buscando llenar el enorme vacío dejado por la dolorosa salida de Bruno Guimaraes. Encontrar a un jugador capaz de replicar esa influencia es fundamental para el cuerpo técnico.
Las conversaciones sobre el traspaso siguen en marcha mientras los directores deportivos valoran tasaciones y encaje en la plantilla. La disponibilidad actual del jugador ha puesto en alerta de forma natural al equipo de captación.
Stankovic emerge como objetivo
Otro jugador al que se ha vinculado con St. James' Park es Aleksandar Stankovic, que ha surgido como un objetivo para el club. Las redes de ojeadores han seguido de cerca su evolución.
Incorporar perfiles nuevos para competir por puestos en el once titular es esencial para mantener altos niveles de rendimiento. El club sigue evaluando múltiples opciones en el mercado.
¿Qué pasa ahora?
A medida que avanza el mercado de fichajes, el Newcastle tendrá que decidir si sigue adelante con estos objetivos para el centro del campo mediante ofertas oficiales. Las negociaciones dependerán en gran medida de las valoraciones y de la planificación de la plantilla.
Por ahora, el departamento de fichajes está revisando cuidadosamente todas las opciones para garantizar un mercado exitoso. Las próximas semanas desvelarán los siguientes pasos del club en el mercado de traspasos.
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