Según informa la Gazzetta dello Sport, el Sporting de Lisboa, la Juventus y el Aston Villa también se han puesto en contacto con el club de la Eredivisie para interesarse por Kovacs. Al parecer, el jugador de 18 años estaría disponible por unos cinco millones de euros y podría convertirse, a largo plazo, en el sucesor de Serhou Guirassy en el BVB.

Su permanencia más allá del verano está, sin embargo, lejos de estar asegurada, a pesar de que su contrato vigente se extiende hasta 2028. Al parecer, el Tottenham y el Milan ya han manifestado su interés a la dirección del jugador de 30 años. Además, tampoco se descarta un traspaso a Arabia Saudí, aunque maximizar su salario anual actual (que, según se rumorea, asciende a diez millones de euros) en el desierto no es la máxima prioridad para Guirassy. Guirassy quiere tomar una decisión sobre su futuro poco después de que termine la temporada, en mayo.