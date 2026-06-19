Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

Traducido por

«Un sueño sin límites»: Mauricio Pochettino revela la mentalidad de la selección estadounidense de fútbol de cara al Mundial tras golear a Paraguay

World Cup
M. Pochettino
USA
Australia

La selección estadounidense de Mauricio Pochettino debutó en el Mundial con un 4-1 sobre Paraguay, pero el técnico afirmó que el rendimiento fue más que táctica. En una reciente entrevista destacó la ambición, la competencia interna y la confianza, y dejó claro que ningún jugador tiene su lugar garantizado en la plantilla.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La victoria de Paraguay aviva el fuego de la selección estadounidense

    La victoria 4-1 de la selección masculina de Estados Unidos sobre Paraguay valió más que tres puntos. Para Mauricio Pochettino, fue la prueba de que sus ideas funcionan.

    «El partido contra Paraguay demostró que el talento está ahí», declaró Pochettino a The Athletic en una extensa entrevista. «Cuando se distribuyen los recursos y se equilibra la balanza de poder, somos una fuerza muy potente».

    El seleccionador atribuyó el mérito a los jugadores y subrayó que su labor era solo guiarlos.


    • Anuncios
  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Soñar a lo grande

    La filosofía de Pochettino va más allá de formaciones y tácticas: cree que la fe influye en los resultados.

    «Debemos soñar sin límites», afirmó. «Si sueño con tocar la luna, quizá me acerque. Si solo sueño con acercarme, me quedaré en la Tierra».

    Esa mentalidad sustenta su liderazgo y, según él, la confianza y la energía positiva sacan lo mejor de cada jugador.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La competencia genera éxito

    Pochettino ha dejado claro que ningún jugador tiene el puesto asegurado. Considera que la competencia es clave para el crecimiento de la selección estadounidense y que tanto los minutos de juego como los puestos en la convocatoria se ganan cada día.

    «Creer. Trabajar. Competir», afirmó Pochettino. «Es un círculo».

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ¿Y ahora qué?

    Estados Unidos se enfrenta a Australia el viernes a las 15:00 h (hora del Este) en su segundo partido del Grupo D. Los Socceroos vencieron 2-0 a Turquía en su debut.

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS