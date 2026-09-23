AFP
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«Un sueño para él»: Emiliano «Dibu» Martínez apunta a una despedida especial para Lionel Messi en medio del dolor persistente por la final del Mundial
El portero prioriza un homenaje memorable al capitán
Martinez ya ha aterrizado en Argentina para incorporarse a la concentración internacional junto a una convocatoria de 37 jugadores de cara a la próxima ventana FIFA. La portera del Chelsea subrayó la determinación colectiva del grupo de brindarle a Messi una despedida inolvidable cuando se enfrenten a Benín el 6 de octubre. Para la guardameta, ver al icono mundial hacer una última aparición con la camiseta de la selección en casa representa un hito profundamente emotivo.
- Anadolu Agency
El guardameta reflexiona sobre una emotiva despedida
El portero conocido cariñosamente como «Dibu» admitió con franqueza que asumió que su capitán ya había bajado el telón de su ilustre carrera internacional. Al hablar del partido de despedida ante una apasionada multitud en Buenos Aires a través de ESPN Argentina, Martínez reveló: «Para ser honesto, pensé que ya se había retirado... Tener la oportunidad de despedirse aquí, en Argentina, es un sueño para él, e intentaremos que sea un día maravilloso para él».
La desilusión persistente ensombrece una ocasión memorable
Bajo la creciente emoción por celebrar una gran fiesta en casa, el dolor persistente de la derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España hace dos meses aún no se ha disipado del todo.
Reconociendo que aún escuece aquella derrota en ese gran escaparate, la guardameta confesó: "Está bien volver a llegar a una final, pero por desgracia no pudimos ganarla. Esa espina se quedará conmigo durante mucho tiempo".
Para rendir el debido homenaje a la legendaria creadora de juego, la federación ha invitado formalmente a toda la selección campeona del Mundial de Qatar 2022 y a sus familias a participar en esta ocasión histórica desde la grada.
- ZUMA Press Wire
El Monumental, con todo vendido, se prepara para una emotiva celebración
Un Estadio Monumental con todas las entradas agotadas ofrecerá un vibrante escenario cuando Argentina se enfrente a Benín en la última aparición de Messi en suelo patrio. Esa ocasión plantea un complicado desafío mental para los hombres de Lionel Scaloni, que buscan mantener la competitividad pese al ambiente de carnaval. Una vez termine el homenaje, el cuerpo técnico deberá centrar rápidamente su atención en estabilizar la plantilla de cara a un futuro sin su icónico creador de juego.
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