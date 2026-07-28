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«Un sueño hecho realidad»: Zinedine Zidane, por fin nombrado nuevo seleccionador de Francia al sustituir el icono del Real Madrid a Didier Deschamps con un contrato de cuatro años
Comienza una nueva era
Zidane ha sido confirmado por fin como nuevo seleccionador de Francia. La leyenda del Real Madrid releva a Deschamps tras firmar un contrato de cuatro años para liderar a Francia hacia una nueva era muy esperada. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, presentó oficialmente al campeón del mundo de 1998 durante una gran rueda de prensa en la sede del organismo en París.
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Cumpliendo un sueño de toda la vida como entrenador
Asumir el mando de la selección francesa ha sido considerado durante mucho tiempo como el objetivo definitivo para Zidane. Tras sus etapas increíblemente exitosas a nivel de clubes, el legendario centrocampista expresó abiertamente su deseo de dirigir a su país.
«Lo he dicho a menudo: no hay nada más grande que la selección francesa. Por lo tanto, es una alegría y, por supuesto, un gran motivo de orgullo convertirme en el seleccionador de esta selección francesa», dijo Zidane en la web oficial de la FFF.
«También es una responsabilidad. Quiero dar las gracias al presidente Philippe Diallo, al Comité Ejecutivo y a la Federación Francesa de Fútbol por su confianza, y reconocer los catorce años de servicio de Didier y de su cuerpo técnico. También tengo hoy un recuerdo especial para todos mis entrenadores. No hace falta decir que tengo grandes ambiciones para la selección francesa».
En una rueda de prensa, dijo: «Aquí hay un gran equipo y estoy feliz de poder apoyarme en esta continuidad. Es un sueño hecho realidad. Puedo decirles que recibí ofertas para entrenar a clubes, pero las rechacé todas por la selección francesa. Era lo único que quería hacer después de mi etapa en el Real Madrid. Conocí a la selección francesa cuando era un niño y pasé por todas las etapas hasta llegar al equipo absoluto. Hoy, convertirme en su seleccionador representa la cima. Lo daré todo para mantener a Francia en lo más alto».
Aportando un pedigrí legendario
El nombramiento de Zidane une a uno de los mejores jugadores de la historia de Francia con una plantilla de enorme talento. El presidente de la FFF, Diallo, destacó este encaje perfecto y describió al nuevo seleccionador como uno de los entrenadores más respetados y exitosos de su generación.
«El nombramiento de Zinedine Zidane como seleccionador de la selección francesa es una fuente de inmenso orgullo para la Federación Francesa de Fútbol», admitió. «Marca el encuentro entre una leyenda de la historia de Francia, que se ha convertido en uno de los entrenadores más laureados y respetados de su generación, y un equipo con un potencial poco común, impulsado por las mayores ambiciones».
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Empezar con buen pie
Zidane comenzará oficialmente su nuevo cargo el 1 de agosto y se espera que cierre su cuerpo técnico a principios de septiembre. Tendrá poco tiempo para asentarse antes de que lleguen sus primeros partidos oficiales. Su campaña de debut será la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27, que arrancará en septiembre. A partir de ahí, el foco pasará rápidamente a asegurar la clasificación para la Eurocopa 2028. En última instancia, el gran objetivo encomendado a Zidane es preparar a su plantilla repleta de estrellas para el Mundial de 2030.
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