«Un sueño hecho realidad»: Zinedine Zidane, por fin nombrado nuevo seleccionador de Francia al sustituir el icono del Real Madrid a Didier Deschamps con un contrato de cuatro años

Asumir el mando de la selección francesa ha sido considerado durante mucho tiempo como el objetivo definitivo para Zidane. Tras sus etapas increíblemente exitosas a nivel de clubes, el legendario centrocampista expresó abiertamente su deseo de dirigir a su país.

«Lo he dicho a menudo: no hay nada más grande que la selección francesa. Por lo tanto, es una alegría y, por supuesto, un gran motivo de orgullo convertirme en el seleccionador de esta selección francesa», dijo Zidane en la web oficial de la FFF.

«También es una responsabilidad. Quiero dar las gracias al presidente Philippe Diallo, al Comité Ejecutivo y a la Federación Francesa de Fútbol por su confianza, y reconocer los catorce años de servicio de Didier y de su cuerpo técnico. También tengo hoy un recuerdo especial para todos mis entrenadores. No hace falta decir que tengo grandes ambiciones para la selección francesa».

En una rueda de prensa, dijo: «Aquí hay un gran equipo y estoy feliz de poder apoyarme en esta continuidad. Es un sueño hecho realidad. Puedo decirles que recibí ofertas para entrenar a clubes, pero las rechacé todas por la selección francesa. Era lo único que quería hacer después de mi etapa en el Real Madrid. Conocí a la selección francesa cuando era un niño y pasé por todas las etapas hasta llegar al equipo absoluto. Hoy, convertirme en su seleccionador representa la cima. Lo daré todo para mantener a Francia en lo más alto».