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¡Un sueño de infancia! Borja Iglesias reflexiona sobre el surrealista triunfo de España en la Copa del Mundo
Un sueño hecho realidad
Borja ha vuelto a los entrenamientos de pretemporada con el Celta de Vigo y todavía está asimilando la espectacular victoria de España en el Mundial de 2026 en Nueva York. El delantero, de 33 años, ha reflexionado sobre la surrealista experiencia de ganar el mayor premio del fútbol, y ha descrito el triunfo como un sueño de la infancia que nunca se atrevió a imaginar que se haría realidad.
«Es increíble, todavía lo estoy asimilando todo», declaró Borja a los canales oficiales del Celta. «Hay muchísimas emociones y recuerdos, no solo del Mundial, sino también de los sacrificios familiares que se hicieron para darme la oportunidad de convertirme en futbolista profesional».
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La constatación de «2010»
La selección española se mantuvo centrada en su tarea durante todo el torneo y solo comprendió de verdad la magnitud de su logro una vez que superó a Francia en las semifinales. Fue entonces cuando los jugadores vieron las imágenes de pantallas gigantes en sus ciudades de origen y el ferviente apoyo en todo el país.
«Ese fue el momento del 'clic'», explicó Borja. «Nos recordó a los recuerdos de 2010 que vivimos en las calles como aficionados. Nos dimos cuenta de que en casa estaba ocurriendo algo mucho más grande de lo que estábamos viviendo dentro de la burbuja y supimos que el trofeo tenía que ser nuestro».
Gracias por el apoyo
A pesar de sus escasos minutos sobre el césped, Iglesias se mostró profundamente emocionado por la muestra de cariño que recibió de los aficionados. El delantero debutó en la victoria sobre Portugal, pero insiste en que la sensación de éxito colectivo fue el aspecto más gratificante de su etapa con la selección nacional.
Borja también se apresuró a darles mérito a sus compañeros del Celta por su apoyo incondicional durante toda la campaña. Compartió un emotivo mensaje con sus compañeros de club y afirmó: "Envié un vídeo al grupo para involucrarlos, porque de verdad siento que tienen mucha importancia. Si no fuera por ellos, no habría vivido esa situación".
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Mirando hacia el Celta
Con el Mundial ya a sus espaldas, Iglesias está centrando su atención en una temporada «muy especial» con el Celta de Vigo. El delantero está especialmente motivado por el reto de competir en Europa y disfruta de la oportunidad de jugar junto a la leyenda del club Iago Aspas en lo que podría ser su última temporada.
«Es especial disfrutar de Iago», añadió Borja. «Sigo teniendo la sensación de que podemos convencerle para que continúe, pero no hay presión. Disfrutar de él cada día, no solo por su nivel deportivo sino también por su impacto personal, es fantástico».
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