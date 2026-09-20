Iraola disfrutó de un exitoso regreso a la costa sur, ya que el Liverpool se llevó los tres puntos en un duelo muy igualado de la Premier League. El español, que llevó al Bournemouth a una histórica clasificación europea antes de marcharse a Anfield en verano, fue recibido con calidez por la afición local, pero se mantuvo centrado en la tarea que tenía entre manos.

En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Iraola admitió que esperaba una dura prueba ante su antiguo equipo. «Evidentemente, estoy contento con el resultado porque sé que este es un campo difícil al que venir», explicó el entrenador del Liverpool. Su equipo tuvo problemas para encontrar el ritmo en los primeros compases, con el Bournemouth amenazando por medio de Evanilson, pero finalmente impuso su dominio.