«Un ser humano despreciable»: Luca Toni arremete contra el exentrenador del Bayern de Múnich

No es la primera vez que Toni se muestra crítico con Van Gaal. Ya en 2009 declaró que su relación con el holandés estaba «prácticamente acabada». Afirmó que estaba viviendo «cuatro largos meses de agotamiento, llenos de privaciones e incomprensión con el actual entrenador». Unas declaraciones que le valieron una suspensión para el siguiente partido de la Liga de Campeones contra el Maccabi Haifa.

Más tarde, Toni se quejó del holandés: «Trata a los jugadores como objetos intercambiables». Van Gaal ya le había agarrado del cuello el primer día en la Säbener Straße, «gritaba y gritaba». Toni continuó: «Yo simplemente asentía y decía: “Sí, sí, sí, sí”. Cuando el entrenador se marchó, Diego Contento me tradujo todo. Supongo que solo se trataba de que él fuera quien mandara. Y yo, aunque me llame Toni, tengo que acatar sus reglas».

En 2011, recordaba en Sport Bild: «El entrenador quería dejarnos claro que podía sustituir a cualquier jugador, sin importar cómo se llamara, porque tenía pelotas. Para demostrarlo, se bajó los pantalones. Nunca había vivido algo así, fue una locura total. Pero no vi gran cosa. No estaba sentado en primera fila».

Van Gaal trabajó en el Bayern hasta abril de 2011, cuando fue despedido. Posteriormente, entre otras cosas, fue dos veces seleccionador de los Países Bajos y entrenador del Manchester United. Desde 2023 es asesor del Ajax de Ámsterdam, el club más laureado de la Eredivisie.