¿Un salvavidas para Jadon Sancho en el Manchester United? Michael Carrick elogia el «talento» del extremo marginado e insinúa un improbable regreso tras su cesión al Aston Villa

Aunque el futuro de Sancho sigue siendo tema de conversación, Carrick también se tomó un momento para elogiar a otra estrella del Aston Villa a la que conoce bien: Morgan Rogers. El ganador del premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA ha experimentado una transformación impresionante desde que dejó el Middlesbrough de Carrick en enero de 2024. «Siempre se veía de lo que era capaz y el potencial que tenía en cuanto a sus cualidades: la forma en que lleva el balón, su capacidad para jugar tanto con la izquierda como con la derecha, crear y marcar goles, y su gran condición física, así que ya había muchas cosas a su favor cuando lo fichamos», continuó.

«Pero verle seguir adelante y tener tal impacto probablemente sea más de lo que yo habría esperado o, probablemente, más de lo que el propio Morgan habría esperado. Sin embargo, es fantástico verlo. Me encanta verle hacerlo tan bien. Enfrentarse a él es otra historia. No obstante, es una buena persona, es genial trabajar con él, así que estoy encantado de que le haya ido tan bien».