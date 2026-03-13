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¿Un salvavidas para Jadon Sancho en el Manchester United? Michael Carrick elogia el «talento» del extremo marginado e insinúa un improbable regreso tras su cesión al Aston Villa
¿Se avecina la redención para Sancho?
«En el fútbol nunca te puedes sorprender por nada. Creo que es una de esas cosas. A veces llegas a un club, a veces funciona, a veces no acaba de funcionar. Es algo natural, ocurre en todos los clubes. Jadon Sancho tiene talento, por eso vino al club en un principio, y ha tenido momentos realmente buenos. Por la razón que sea, no lo sé, hace tiempo que no estoy aquí», explicó Carrick en una rueda de prensa.
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Cobrando impulso fuera de Manchester
Carrick destacó la importancia de que el extremo haya disfrutado de minutos de juego regulares bajo las órdenes de Unai Emery, y sugirió que «lo que suceda a continuación» sigue siendo un tema de debate abierto para la directiva del United.
«Ha acabado en el Aston Villa, así que obviamente también tuvo una buena etapa en el Borussia Dortmund. Llegó a la final de la Liga de Campeones, así que sin duda tiene talento y está jugando mucho esta temporada, lo cual hay que reconocerle, y está dejando huella, ya sabes, y jugando muchos partidos. Lo que pase a continuación y cómo sigamos adelante, pues tendremos que esperar y ver», añadió Carrick.
Sancho, baja para el partido en Old Trafford
Sancho no podrá participar en el próximo desplazamiento del Aston Villa a Old Trafford este domingo. Según la normativa de la Premier League sobre cesiones, los jugadores tienen estrictamente prohibido jugar contra sus clubes de origen, por lo que el extremo no podrá enfrentarse al United.
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El ascenso meteórico de Rogers
Aunque el futuro de Sancho sigue siendo tema de conversación, Carrick también se tomó un momento para elogiar a otra estrella del Aston Villa a la que conoce bien: Morgan Rogers. El ganador del premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA ha experimentado una transformación impresionante desde que dejó el Middlesbrough de Carrick en enero de 2024. «Siempre se veía de lo que era capaz y el potencial que tenía en cuanto a sus cualidades: la forma en que lleva el balón, su capacidad para jugar tanto con la izquierda como con la derecha, crear y marcar goles, y su gran condición física, así que ya había muchas cosas a su favor cuando lo fichamos», continuó.
«Pero verle seguir adelante y tener tal impacto probablemente sea más de lo que yo habría esperado o, probablemente, más de lo que el propio Morgan habría esperado. Sin embargo, es fantástico verlo. Me encanta verle hacerlo tan bien. Enfrentarse a él es otra historia. No obstante, es una buena persona, es genial trabajar con él, así que estoy encantado de que le haya ido tan bien».
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