AFP
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«Un salto de calidad»: Diego Simeone elogia a los suplentes mientras el Atlético de Madrid abre su campaña en La Liga con una victoria
Definiciones sublimes dan la victoria
El Atlético se vio frustrado por el Málaga durante una primera parte espesa, en la que generó un registro de goles esperados (xG) de apenas 0,10 con cuatro intentos en ausencia de Julián Alvarez. La falta de acierto llevó a Simeone a realizar un triple cambio en el minuto 57, dando entrada a Lee, Baena y Giuliano Simeone. El ajuste táctico dio resultado de inmediato: Lee marcó en su debut con un gran disparo con rosca, antes del espectacular lanzamiento de falta de Baena que selló la victoria por 2-0.
- ZUMA Press Wire
Un entrenador argentino elogia la respuesta
En declaraciones a los periodistas en su rueda de prensa posterior al partido, el técnico argentino reflexionó sobre una frustrante primera parte antes de elogiar el impacto decisivo de su banquillo para cambiar la dinámica: «Intentamos empezar el partido con los chicos que están en las mejores condiciones para competir», dijo Simeone a los periodistas.
«En la primera parte fue correr. No tuvimos ocasiones de gol. En la segunda parte, los cambios dieron un salto de calidad. Todos los chicos nos dieron el salto que necesitábamos. Los dos goles son dos grandes goles y pudimos ganar un partido que no fue fácil».
El gol en su debut subraya su potencial
Lee marcó su debut oficial por todo lo alto al convertirse en el tercer goleador más joven del Atlético en un debut en el siglo XXI en LaLiga, con 25 años y 181 días. El excentrocampista del Valencia, del Mallorca y del PSG, que además terminó con el mayor número de ocasiones creadas y de entradas ganadas de su equipo, empatado con otro compañero, habló sobre su adaptación: «Los primeros partidos fueron muy importantes. Nos faltó entrenamiento. Era muy importante conseguir la victoria», dijo Lee.
«Todo el equipo ha hecho un gran trabajo. Gracias al trabajo de la primera parte pudimos lograr la victoria. Seguimos trabajando duro. Falta ritmo, pero con trabajo mejoraremos individual y colectivamente».
- SOPA Images
La profundidad táctica alimenta las ambiciones
Una victoria en la jornada inaugural da al Atlético un impulso crucial en este arranque mientras sigue ganando ritmo de competición de cara a una exigente campaña 2026-27 de La Liga. La aportación decisiva de los suplentes subraya la profundidad de recursos de la que dispone Simeone en medio de la continua especulación en torno al futuro de Alvarez. El Atlético debe ahora cambiar rápidamente el foco hacia otro partido en casa, cuando reciba al Villarreal el domingo 23 de agosto.
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