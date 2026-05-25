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«Un sabor amargo»: Koke califica la temporada del Atlético de Madrid en La Liga de «desastre» tras la goleada sufrida ante el Villarreal en la última jornada
Koke admite el «desastre» de La Liga
La temporada 2025-26 de La Liga terminó de forma desastrosa para el Atlético de Madrid en La Cerámica. El equipo de Diego Simeone, que buscaba ganar al Villarreal para ser tercero, sufrió una goleada por 5-1. Para Koke, el resultado reflejó una campaña muy por debajo de las expectativas del Metropolitano.
En declaraciones a Movistar+ recogidas por Marca, el centrocampista de 34 años admitió: «Me deja un sabor amargo. En la Champions fue emocionante, en la Copa llegamos a los penaltis, pero en la Liga hemos sido un desastre; no pudimos luchar por el título. Tenemos que estar más arriba en la tabla y que esto nos sirva de lección para la próxima temporada».
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Simeone defiende el esfuerzo del Atlético
A pesar de las duras palabras de su capitán, Simeone fue más indulgente con el trabajo general. El argentino resaltó las buenas actuaciones en eliminatorias, como la semifinal de la Liga de Campeones y la final de la Copa del Rey, como prueba del progreso pese a la abultada derrota en la última jornada.
Dijo: «Siempre fui pésimo con las notas; no se me daba muy bien el colegio. Hemos tenido una temporada entre buena y muy buena: semifinales de la Liga de Campeones, final de la Copa del Rey y 61 partidos. El Villarreal juega muy bien y ha hecho una gran liga, pero solo ha competido en una competición. Estuvimos a punto de alcanzarlos; tuvimos momentos muy buenos: el partido contra el Barcelona, la victoria sobre el Real Madrid, mucha alegría para nuestra afición, aunque todo el mundo quiere ganar la liga, no solo quedar tercero».
El agotamiento y su impacto en la salud mental
La derrota ante el Villarreal llega cuando Simeone critica la excesiva presión del fútbol actual. Antes de la última jornada, el técnico del Atlético habló del efecto «bola de nieve» del fútbol de élite y reconoció que se sentía identificado con la decisión de Pep Guardiola de dejar el Manchester City por agotamiento.
El estrés de dirigir un plantel de alto nivel cada tres días forma un ciclo implacable, afirmó: «Ayer leí parte de lo que dijo Guardiola en la rueda de prensa y, aunque yo no he ganado los trofeos que él ha ganado, me sentí muy identificado con su historia.
La exposición constante, los partidos cada tres días y la exigencia de motivar al grupo forman una bola de nieve que no para y que dos días después ya empieza de nuevo».
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Un verano de grandes cambios
Quedar cuartos, por detrás del «Submarino Amarillo», supone perder unos 7 millones en premios. Es solo la segunda vez en la era Simeone que el equipo no acaba entre los tres primeros.
Tras este amargo final se esperan grandes cambios. Con la inversión de Apollo Sports Capital, el club se prepara para un ajetreado mercado de fichajes que incluirá la salida del legendario delantero Antoine Griezmann. Después de una temporada con buenos momentos en Europa pero bajos en casa, el Atlético debe fichar bien para volver a luchar por el título.