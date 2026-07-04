«¡Un robo!»: Zlatan Ibrahimovic, enfadado por el gol anulado a Croacia en la derrota contra Portugal, acusa de corrupción en el Mundial

La polémica decisión privó a la resistente Croacia de un respiro y provocó la crítica de Ibrahimovic. En declaraciones a «Gazzetta», el comentarista de Fox Sports cuestionó la tecnología y acusó a las autoridades de favorecer un cruce Portugal-España en octavos.

Ibrahimovic declaró: «Fue un partido fantástico que se echó a perder por culpa del VAR. No vi nada irregular en el gol del 2-2; el VAR lo anuló, pero para mí fue un robo. O el sensor del balón falló, o algo no funcionó, porque Renato Veiga tocó el balón, así que no hubo fuera de juego. Mira el ángulo: el 20 de Croacia no toca el balón ni altera su trayectoria. ¡Es el 13 de Portugal, Veiga, quien lo toca!».