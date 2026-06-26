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Netherlands vs Morocco
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

«Un rival mundial difícil»... La prensa holandesa da la voz de alarma antes del partido contra Marruecos

Holanda vs Marruecos
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El rendimiento de la selección holandesa suscita dudas en la prensa local, a pesar de haberse clasificado como primera de grupo

Holanda, primera del Grupo 6 con 7 puntos, se medirá a Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026 el lunes por la tarde en Monterrey (hora de México).

Marruecos terminó segundo en el Grupo 3 con los mismos 7 puntos, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles.

Los medios holandeses lo consideran un examen difícil para los «Molinos», pese a la ventaja teórica de la selección europea.

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    «¡Nos vamos a quedar fuera del torneo!»

    En el periódico «De Telegraaf», el analista Valentin Drissen advirtió del peligro de Marruecos y afirmó que Holanda aún no ha mostrado su nivel.

    Dresen afirmó: «Aún no está claro cuál es el verdadero nivel de la selección holandesa. Si jugamos igual que lo hicimos en el primer cuarto de hora contra Túnez, quedaremos eliminados del torneo».

    Añadió que Marruecos «es fuerte físicamente, está bien organizado tácticamente y cuenta con gran experiencia en eliminatorias», y alertó sobre la fragilidad de la defensa holandesa ante los rápidos contraataques de los Leones del Atlas.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    «Un estilo difícil de descifrar»

    Los portales «Voetbal Primeur» y «Voetbal International» calificaron el encuentro de «peligroso y difícil», pues Marruecos, tras su histórico Mundial 2022, es ahora una potencia.

    Además, señalaron que el conjunto de los Leones del Atlas cuenta con numerosos jugadores profesionales en Europa y un estilo de juego complicado para Holanda, especialmente bajo el calor de Monterrey.

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    «Marruecos, entre la élite mundial»

    La cadena holandesa NOS destacó que Marruecos pertenece a la élite mundial tras su histórica clasificación a semifinales del Mundial 2022.

    Además, indicó que la selección holandesa prefería evitar un cruce prematuro con un equipo tan organizado, físico y mentalmente fuerte.

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