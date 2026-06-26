«Un rival mundial difícil de superar»... La prensa holandesa da la voz de alarma antes del partido contra Marruecos

Holanda, primera del Grupo 6 con 7 puntos, se medirá a Marruecos en los dieciseisavos del Mundial 2026 el lunes por la tarde en Monterrey (hora de México).

Marruecos terminó segundo en el Grupo 3, también con 7 puntos, por detrás de Brasil, líder por diferencia de goles.

Los medios holandeses lo consideran un examen difícil para los «Molinos», pese a la ventaja teórica de la selección europea.

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