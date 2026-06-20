Un rival inesperado y la punzada del Real Madrid... El muro sueco se derrumba ante los molinos de Holanda

AS destacó la victoria de Holanda sobre Suecia y el gran nivel de Denzel Dumfries, quien, según rumores, fichará por el Real Madrid tras el Mundial. También analizó las expectativas de José Mourinho sobre él.

Además, elogió al mejor del partido, Brian Probi, al señalar: «»En una época de declive de los delanteros tradicionales, el ariete holandés Brian Probi, con su extraordinaria fuerza física, arrolló a la defensa sueca.

A su lado brilló Dumfries, que pareció el puñal que necesita José Mourinho en el Real Madrid, mientras que Jacopo se sumó a la fiesta ofensiva. El resultado fue una lluvia de goles que arrolló a los suecos y los dejó abatidos.

El reportero Aritz Gabielondo añadió: «Esos destellos que se vieron en categorías inferiores, en sus inicios con el Ajax y que se confirmaron esta temporada en la Premier con el Sunderland reaparecieron en la gran vitrina del fútbol: el Mundial. Probi arrolló a la defensa sueca en un duelo europeo a miles de kilómetros del Viejo Continente. Su control de cuerpo y movimientos lo hace casi impredecible».

De una de esas acciones nació el primer gol: hizo de pantalla ante un defensa, luego habilitó al extremo y siguió él mismo el ataque. Jacobo fue el artífice del tanto. Los jugadores de banda se beneficiaron de su presencia, ya que atrae constantemente a los defensas y crea espacios.

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